Le SSD LEXAR Play 2280 2 To bradé à 99€ pour les French Days

Bonne nouvelle pour les personnes qui ont besoin d’un SSD M.2. performant : le LEXAR Play 2280 d’une capacité de 2 To est actuellement en promotion à seulement 99,99€ sur FNAC.com. C’est un excellent tarif pour ce SSD très rapide et qui offre en plus l’avantage d’être compatible avec la console PS5 de Sony.

A noter que le SSD apparaît au prix de 129,99€ sur Fnac.com mais il bénéficie d’une remise immédiate de 30€, soit un tarif final de 99,99€ lorsqu’on arrive au panier.

Pour information, ce SSD est un modèle M.2. NVMe au format 2280. Il est utilisable dans un PC ou une PS5. Il est très mince et performant et peut donc s’installer sans souci dans la dernière console de Sony. A noter que ce SSD profite d’une interface PCI Expres 4.0 4x et il bénéficie d’un dissipateur thermique composé de plusieurs couches.

En terme de performances, le LEXAR Play 2280 offre des taux de transferts de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.

