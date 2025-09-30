Le SSD M.2. LEXAR Play 2280 de 2 To est bradé à 99€ pour les French Days

Bonne nouvelle pour les personnes qui ont besoin d’un SSD M.2. performant : le LEXAR Play 2280 d’une capacité de 2 To est actuellement en promotion à seulement 99,99€ sur FNAC.com.

par Sebastien
Bonne nouvelle pour les personnes qui ont besoin d’un SSD M.2. performant : le LEXAR Play 2280 d’une capacité de 2 To est actuellement en promotion à seulement 99,99€ sur FNAC.com. C’est un excellent tarif pour ce SSD très rapide et qui offre en plus l’avantage d’être compatible avec la console PS5 de  Sony.

A noter que le SSD apparaît au prix de 129,99€ sur Fnac.com mais il bénéficie d’une remise immédiate de 30€, soit un tarif final de 99,99€ lorsqu’on arrive au panier.

Le SSD LEXAR Play 2280 2 To bradé à 99€ pour les French Days

Pour information, ce SSD est un modèle M.2. NVMe au format 2280. Il est utilisable dans un PC ou une PS5. Il est très mince et performant et peut donc s’installer sans souci dans la dernière console de Sony. A noter que ce SSD profite d’une interface PCI Expres 4.0 4x et il bénéficie d’un dissipateur thermique composé de plusieurs couches.

Le SSD LEXAR Play 2280 2 To bradé à 99€ pour les French Days

En terme de performances, le LEXAR Play 2280 offre des taux de transferts de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.

Consultez tous les Bons Plans liés aux French Days 2025

Sebastien 20253 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.71

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.208

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Dernier jour pour profiter des French Days 2025 : voilà…

Sebastien

Le SSD M.2. LEXAR Play 2280 de 2 To est bradé à 99€ pour les French…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Pour les French Days : une flopée de PS5 et de packs PS5 sont en promo…

