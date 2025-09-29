Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

Si vous n’avez pas encore craqué pour la PS5, voilà quelques offres intéressantes qui devraient vous faire de l’oeil puisque la console de Sony est en promotion chez plusieurs enseignes à l’occasion des French Days.

Pour les French Days : une flopée de PS5 et de packs PS5 sont en promo !!!!

Si vous n’avez pas encore craqué pour la PS5, voilà quelques offres intéressantes qui devraient vous faire de l’oeil puisque la console de Sony est en promotion chez plusieurs enseignes à l’occasion des French Days. Vous pouvez vous procurer la PS5 Digital ou la PS5 Standard (avec lecteur optique) à prix réduit durant cet événement. A noter qu’elle est disponible soit seule, soit en pack avec des jeux et des accessoires.

PS5 DIGITAL (console seule)

Console PS5 Digital à 399,99€ sur Fnac

Console PS5 Digital à 389€ sur Amazon.fr avec le code AMZ10

Console PS5 Digital à 384,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PACKS PS5 DIGITAL

PS5 Digital + socle vertical + station de charge pour DualSense à 384,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Digital + 2ème manette rouge à 444,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Digital + 2ème manette blanche à 434,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Digital + 2ème manette noire à 434,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Digital + 2ème manette silver à 444,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 STANDARD (console seule)

PACKS PS5 STANDARD

PS5 Standard + NBA 2K26 à 484,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Standard + FC26 à 524,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Standard + FC26 + 2ème manette silver à 584,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Standard + FC26 + 2ème manette noire à 584,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

PS5 Standard + FC26 + 2ème manette blanche à 584,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15