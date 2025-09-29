Pour les French Days : une flopée de PS5 et de packs PS5 sont en promo !!!!

Si vous n'avez pas encore craqué pour la PS5, voilà quelques offres intéressantes qui devraient vous faire de l'oeil puisque la console de Sony est en promotion chez plusieurs enseignes à l'occasion des French Days.

par Sebastien
PS5
Si vous n’avez pas encore craqué pour la PS5, voilà quelques offres intéressantes qui devraient vous faire de l’oeil puisque la console de Sony est en promotion chez plusieurs enseignes à l’occasion des French Days. Vous pouvez vous procurer la PS5 Digital ou la PS5 Standard (avec lecteur optique) à prix réduit durant cet événement. A noter qu’elle est disponible soit seule, soit en pack avec des jeux et des accessoires.

PS5 DIGITAL (console seule)

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

PACKS PS5 DIGITAL

  • PS5 Digital + socle vertical + station de charge pour DualSense à 384,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

PS5 STANDARD (console seule)

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

PACKS PS5 STANDARD

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

 

Pour les French Days : une flopée de packs PS5 en promo !

Sebastien 20250 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

