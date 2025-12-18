Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9 sont à prix cassés

A quelques jours de Noël, les SSD portables Crucial X9 s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr.

Bons Plans
par Sebastien
0

A quelques jours de Noël, les SSD portables Crucial X9 s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr. Et c’est d’ailleurs assez surpenant de les voir à de tels tarifs en cette période de pénurie de mémoire et d’augmentation en tous genres… 

Le Crucial X9 existe en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To, avec des débits théoriques de 1.050 Mo/s en lecture comme en écriture via une interface USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s). Son contrôleur Silicon Motion SM2320 et sa mémoire Micron TLC NAND 176 couches en font un bon SSD très compact de 65 × 50 × 10 mm pesant seulement 38 grammes.

Actuellement les trois variantes du Crucial X9 sont bradés sur Amazon.fr :

C’est probablement les derniers modèles avant l’arrêt définitif de la marque Crucial. Mais rassurez-vous, le fabricant annonce que le support technique et la garantie seront assurés jusqu’au bout.

Vente Flash : SSD portables Crucial X9 sont à prix cassés

Sebastien 20405 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

