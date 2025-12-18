Vente Flash : SSD portables Crucial X9 sont à prix cassés

A quelques jours de Noël, les SSD portables Crucial X9 s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr.

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9 sont à prix cassés

A quelques jours de Noël, les SSD portables Crucial X9 s’affichent à prix réduits sur Amazon.fr. Et c’est d’ailleurs assez surpenant de les voir à de tels tarifs en cette période de pénurie de mémoire et d’augmentation en tous genres…

Le Crucial X9 existe en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To, avec des débits théoriques de 1.050 Mo/s en lecture comme en écriture via une interface USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s). Son contrôleur Silicon Motion SM2320 et sa mémoire Micron TLC NAND 176 couches en font un bon SSD très compact de 65 × 50 × 10 mm pesant seulement 38 grammes.

Actuellement les trois variantes du Crucial X9 sont bradés sur Amazon.fr :

C’est probablement les derniers modèles avant l’arrêt définitif de la marque Crucial. Mais rassurez-vous, le fabricant annonce que le support technique et la garantie seront assurés jusqu’au bout.