Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

On va s’intéresser aujourd’hui au boîtier PWM2G2 du fabricant ORICO. C’un boîtier qui permet d’utiliser un SSD M.2. NVMe interne de façon externe.

On va s’intéresser aujourd’hui au boîtier PWM2G2 du fabricant ORICO. Pour information, le PWM2G2 est un boîtier qui permet d’utiliser un SSD M.2. NVMe interne de façon externe. En quelque sorte, il permet de transformer littéralement n’importe quel SSD M.2. NVMe en SSD portable que l’on peut ensuite trimballer facilement avec soi lors de déplacements.

Il peut être pratique par exemple pour transporter des données entre son domicile et son travail, ou encore pour apporter des fichiers (photos, vidéos, etc..) chez des amis ou de la famille. Pratique également pour connecter un SSD M.2. NVMe à un ordinateur qui n’a pas (ou plus) d’emplacement M.2. disponible. Dans ce cas de figure, ce genre d’appareil peut s’avérer utile notamment pour faire un backup ou un clonage de son système avant une mise à jour de l’OS.

Le PWM2G2 se connecte à l’ordinateur ou au périphérique de votre choix, que ce soit une console, une TV, une tablette, un smartphone, ou autres… grâce à son port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). D’après le fabricant il doit potentiellement être possible d’atteindre des débits de 1.000 Mo/s avec l’appareil. Chose que nous vérifierons évidemment par nous même dans les tests qui vont suivre…

Présentation

Le PWM2G2 est un accessoire qui mesure 124 mm de long sur 35 mm de large et 14 mm d’épaisseur. Il pèse seulement 36 grammes ! Le boîtier dispose d’une coque en métal tandis que sa partie supérieure est en plastique (ABS).

C’est d’ailleurs dans cette partie qu’on trouve une LED qui permet d’indiquer l’état de fonctionnement du boîtier (et donc du SSD). Sur la partie supérieure on trouve le port USB C à 10 Gbps.

A noter qe le PWM2G2 est disponible en plusieurs coloris : noir, argent, bleu et rose, histoire que vous puissiez l’accorder avec votre garde robe. (ou pas ;)

Le boîtier peut accueillir indifféremment un SSD M.2. NVMe au format 2230, 2242, 2260 et bien évidemment ceux au format 2280 qui sont les plus répandus.