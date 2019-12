Test de la station d’accueil ORICO DS200U3 pour disques durs de 3,5 pouces

Dans ce nouvel article, on va examiner aujourd’hui la station d’accueil ORICO DS200U3. C’est un appareil qui offre deux baies de stockage : on peut donc y insérer un ou deux disques durs au format 3,5 pouces.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, le DS200U3 est vendu dans une boite cartonnée assez imposante. Dans celle-ci, on trouve en plus de la station d’accueil : un adaptateur secteur, un câble USB 3.0 et une notice.

Présentation

Le DS200U3 est un gros boîtier de couleur noire qui mesure 140 mm (longueur) x 90 mm (largeur) x 185 mm (hauteur). L’engin est assez imposant et massif

La partie inférieure du DS200U3 est de couleur noire mate tandis que la partie supérieure qui fait office de couvercle est de couleur noire brillante. Cette différence n’est pas particulièrement dérangeante mais il faut savoir que la partie brillante a tendance à attirer la poussière et les traces de doigt ce qui est un peu ennuyeux à l’usage.

Un bon point tout de même pour le couvercle : il est aimanté ce qui permet de le mettre en place très facilement et surtout il évite de laisser les HDD à l’air libre ou que de la poussière vienne se loger dans les baies…

Sur la face avant du DS200U3, on trouve plusieurs LEDS qui permettent d’afficher l’état de fonctionnement du boîtier (éteint ou allumé) et d’indiquer le nombre de disque durs utilisés. Pour cela, des voyants “1” et “2” s’allument pour afficher quel baie de stockage est actuellement en cours d’utilisation.

le ventilateur sous le DS200U3

A noter que pour dissiper la chaleur dégagée par les disques durs et éviter que ces derniers ne chauffent trop, le fabricant a eu la bonne idée de placer un ventilateur sous le DS200U3. Cette solution combinée à une structure en nid d’abeille pour l’arrière du DS200U3 permet de réduire la température au sein de la station d’accueil.



la structure en nid d’abeille au dos de l’appareil

A l’arrière du boîtier, un peu en dessous de la structure en nid d’abeille on trouve enfin le bouton “Power” pour allumer/éteindre l’appareil, ainsi qu’un port micro USB 3.0 et la prise d’alimentation du boîtier.

A noter que le DS200U3 supporte le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) qui permet d’augmenter les débits en USB, ce qui est particulièrement appréciable lors d’utilisation d’un disque dur rapide.