Test du SSD portable Orico IV300 de 500 Go

Le fabricant ORICO est spécialisé depuis plusieurs années dans les boîtiers pour disques durs, les stations d’accueil, les chargeurs,, les powerbanks, et bien d’autres choses encore… On a déjà eu l’occasion de passer en revue sur Bhmag le boîtier USB 3.0 2588US3, la station d’accueil pour disques durs DS200U3 et plus récemment le Backuper BA2110 qui permet de sauvegarder facilement les données de son smartphone.

Depuis peu le constructeur propose aussi des SSD. Aujourd’hui on va s’intéresser à son IV300. C’est un SSD portable très compact qui permet de transporter facilement ses données avec soi. A peine plus grand qu’une clé usb, le IV300 mesure seulement 68,8 mm de long sur 32 mm de large et 10,4 mm d’épaisseur et pèse 35 grammes.

Présentation

Si le fabricant est parvenu à créer un SSD portable aussi compact c’est en utilisant un SSD M.2. NVMe au format 2242, c’est à dire un SSD qui mesure 22 mm x 42 mm. Le SSD est logé dans un joli boîtier en aluminium qui est proposé par le constructeur en plusieurs coloris : noir, argent, rouge et bleu.

Sur le plan technique, le SSD exploite un contrôleur Silicon Motion SM2263XT couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. L’ensemble est piloté par un contrôleur JMicron JMS583 qui permet de faire le pont entre l’interface USB et l’interface PCI Express.

Pour se connecter à un ordinateur, le IV300 dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2. Comme on l’a vu dans cette news, l’interface USB 3.2 Gen2 offre des taux de transferts théoriques de 10 Gb/s.

D’après le constructeur, son SSD est capable d’offrir des débits de 940 Mo/s ce que nous allons bien sûr vérifier par nous même un peu plus loin dans cet test.

Contenu du bundle

Le SSD portable est vendu dans une petite boîte cartonnée dans laquelle on trouve également une notice d’utilisation, un câble USB C vers USB A de 20 cm et un second câble de 20 cm : un modèle USB C vers USB C cette fois.

Petite précision : le SSD IV300 existe en trois capacités de stockage : 250 Go, 500 Go et 1 To. Pour les besoins de ce test, c’est le modèle de 500 Go qui a été utilisé.