Un nouvel article vient d’être mis en ligne sur sur Bhmag. C’est une fois encore un produit de stockage et cette fois ci on s’est intéressé au SSD portable Orico IV300 : un SSD très compact à peine plus grand qu’une clé usb mais qui offre des débits très élevés grâce à l’utilisation d’un SSD M.2. NVMe couplé à une interface USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s).

– Test du SSD ORICO IV300 sur Bhmag