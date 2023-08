Bon Plan : SSD Kingston NV2 de 2 To à 69,99€ sur TopAchat

Bonne nouvelle les amis : le SSD Kingston NV2 d’une capacité de 2 To s’affiche en ce moment à seulement 69,99€ sur TopAchat. Pour obtenir ce prix, n’oubliez pas d’indiquer le code promo « FLAUBERT » au moment de valider votre commande. C’est un très bon prix pour ce SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 de 2 To puisqu’il coûte 88,99€ sur Amazon.fr et même 104,95€ chez LDLC.

Pour la petite histoire, sachez que le Kingston NV2 de 2 To exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Du côté des débits, le modèle 2 To offre des taux de transferts de 3.500 Mo/s en lecture et de 2.800 Mo/s en écriture.