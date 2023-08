Nostalgie : c’est la fin de Skyblog !

Si vous lisez Bhmag depuis longtemps, si vous êtes un vieux de la vieille qui traînait depuis quelques années sur le net : vous avez sûrement connu également Skyblog à sa grande époque. Peut-être avez-vous même tenu vous-même un Skyblog ? C’était la grande mode à l’époque.

Pour se remettre dans le contexte, Skyblog c’est une plateforme 100% françcaise qui existait bien avant les réseaux sociaux. Lancés au début des années 2000 par la radio Skyrock, les Skyblog permettaient aux utilisateurs de partager leur passion, de raconter leur vie. Bref… d’échanger avec de nombreux interlocuteurs…

Comme sur les réseaux sociaux actuellement, le pire y côtoyait le meilleur. Généralement la forme incombait plus que le fond, et il n’était pas rare de tomber sur des (sky)blogs qui comportaient plus de signes de ponctuation, de smileys et de GIF animés multicolores que de textes.

Tenir un Skyblog, c’était un moyen comme un autre de s’exprimer. Chacun tentait de se démarquer à sa façon, que ce soit avec de longs pavés de textes pas toujours très compréhensibles. Les plus fleurs bleus pouvaient dévoiler leurs proses, leurs poèmes ou déclarer leur flamme à leur dulciné(e). Ou pourquoi pas partager des dictons et des photos de toutes sortes.

Chacun et chacune étaient libres de publier ce qu’il voulait et de partager ses coups de coeur et ses coups de gueule. Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock explique sur son blog :

Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d’un skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter… Vous avez contribué à créer un des premiers réseaux sociaux au monde. Vous étiez les pionniers d’un mode de communication et d’échange collectif qui allait changer nos sociétés. Vous avez inventé l’intimité partagée. Toute une génération créative, artistique, du son, de l’écrit, de l’image a fait ses premiers pas sur les skyblogs ! Les skyblogs sont devenus le 17e site mondial en 2007. La génération skyblogs c’est vous. La révolution skyblogs c’est vous. Et derrière cette explosion de vécus et d’imaginations en réseau, il y a la fantastique équipe numérique de Skyrock qui va tout inventer. Les classements, la modération, les événements publicitaires, les attaques cyber, le défi du très grand nombre, le code à faire évoluer sans cesse, des délais de réponse des machines, jusqu’au stockage sur les serveurs… Oui, dans les années 2000, c’est un des premiers réseaux sociaux au monde, tout est à concevoir pour la première fois !

Aujourd’hui, lundi 21 août 2023 c’est décidément la fin d’une époque puisque après plus de 20 ans d’existence Skyblog tire définitivement sa révérence.

Pierre Bellanger explique que « Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public. »

Les personnes qui possèdent toujours un Skyblog en 2023 sont invitées à conserver et à archiver leurs données s’ils le souhaitent. La procédure complète est détaillée sur cette page.

A noter pour garder une trace indélébile de cette fabuleuse époque, de nombreux Skyblogs seront anonymisés puis archivés par la BNF (Bibliothèque Nationale de France) et par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). La BNF s’attelera à archiver 12 millions de Skyblogs tandis que l’INA en archivera plus de 1,6 millions soit une grosse partie des 18 millions de blogs que comptablise la plateforme.