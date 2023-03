Les plateformes SASE – Une opportunité pour le développement de votre entreprise ?

Vous cherchez à profiter d’une opportunité de croissance, à diversifier les marchés sur lesquels vous évoluez ou encore à tirer profit d’une nouvelle source de revenus ? Vous êtes alors peut-être en train de considérer votre développement international.

Tandis que le développement des activités d’une entreprise dans différents pays est souvent une étape cruciale pour soutenir la croissance et la rentabilité d’une entreprise, cela peut aussi s’avérer être un défi complexe et risqué.

Pour réussir son expansion à l’international, une société doit être bien préparée. Au-delà de disposer d’une équipe dédiée dans plusieurs pays, elle doit pouvoir être flexible et s’adapter aux différentes cultures de ces différents marchés tout en proposant les outils et les connections nécessaires à la mobilité de sa nouvelle équipe pour que l’ensemble du personnel puisse se connecter aux ressources et aux données nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions et obtenir les meilleurs résultats.

Pour cela, vous allez avoir besoin de mettre en place une transformation digitale de vos processus de travail et être certain que vos informations, vos données et vos ressources sont correctement protégées. C’est pourquoi un nombre croissant d’entreprises, notamment celles qui soutiennent la mobilité de leurs employés, utilisent des solutions SASE (Secure Access Service Edge).

Les plateformes SASE peuvent en effet aider les entreprises à améliorer leur performance et à sécuriser leurs informations, particulièrement en fournissant une connectivité sécurisée et fiable pour les utilisateurs, les travailleurs à distance et les appareils connectés. Découvrons donc en plus sur l’avantage des plateformes SASE pour les entreprises.

Comment une plateforme SASE peut-elle aider les entreprises dans leur développement international ?

D’abord, il faut considérer que les plateformes SASE permettent aux utilisateurs d’accéder aux réseaux et aux applications de l’entreprise à distance, et ce, en toute sécurité. Cela permet ainsi aux différentes équipes dans le monde de pouvoir avoir accès aux ressources de l’entreprise où qu’elles soient.

Pour assurer la sécurité, une solution SASE utilise différentes technologies pour garantir que seules les personnes ou les connexions autorisées n’accèdent aux informations ou aux réseaux de l’entreprise.

L’une de ces technologies est le ZTNA (Zero Trust Network Access). Cette approche de sécurité réseau consiste à ne pas faire confiance aux utilisateurs, aux appareils ou aux réseaux, même à l’intérieur de l’entreprise, pour garantir que chaque utilisateur, appareils ou réseau est toujours analysé avant d’être autorisé, ce qui permet une meilleure protection des ressources informatiques d’une entreprise.

Parmi les autres composants du SASE, on retrouve le Software-Defined WAN (SD-WAN), le Firewall-as-a-Service (FWaaS), le Cloud Access Security Broker (CASB) ou encore le Cloud Access Security Broker (CASB) parmi d’autres.

Ensuite, en combinant différentes technologies de sécurité réseau en un service intégré, global et sur le cloud, une solution SASE permet une plus grande flexibilité et une plus grande réactivité, ainsi qu’une meilleure collaboration et productivité.

Les entreprises peuvent par exemple bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs réseaux et de leurs périmètres de sécurité. Les réseaux définis par logiciel (SD-WAN) inclus dans les solutions SASE permettent aux entreprises de configurer et de gérer leur réseau de manière centralisée, de façon dynamique, et de manière automatisée, cela permet d’adapter les politiques de sécurité en temps réel aux besoins de l’entreprise ou aux évolutions de leurs industries.

De plus, les solutions SASE permettent aux entreprises de s’adapter plus rapidement aux nouveaux modèles de travail et d’entreprise, ce qui en fait un outil clé pour les entreprises souhaitant être plus réactives et flexibles dans un environnement en constante évolution.

Enfin, une plateforme SASE permet aux entreprises de faire certaines économies.

Elle permet en effet une gestion centralisée des réseaux, ce qui réduit les coûts liés à la gestion des différents équipements de sécurité répartis dans l’entreprise. Ensuite, l’automatisation possible concernant la configuration et la gestion du réseau diminue les coûts liés à la maintenance et à la configuration manuelle des équipements. Enfin, puisqu’une solution SASE permet à une entreprise de faire rapidement évoluer ses processus et méthode de travail, notamment sur le cloud, cela réduit les coûts liés à l’infrastructure physique et les coûts de personnel.

Vous êtes prêt à utiliser le SASE ?

Pour résumer, une solution SASE permet aux entreprises de connecter en toute sécurité leurs utilisateurs, leurs travailleurs, leurs systèmes et leurs appareils aux applications, aux ressources et aux réseaux de l’entreprise, indépendamment de leur emplacement ou de leur type de connexion, ce qui permet aux sociétés de soutenir leur développement international et d’assurer une sécurité de leurs processus et de leurs procédés lors du déploiement de leurs activités dans le monde.