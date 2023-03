La WWDC 2023 se déroulera du 5 au 9 juin prochain

Apple vient d’annoncer les dates de la WWDC 2023. L’événement aura lieu cette année du 5 au 9 juin 2023. Et comme d’habitude, Apple ouvrira le bal avec sa tradtionnelle keynote d’ouverture. Celle-ci se déroulera le 5 juin à l’Apple Park.

La firme de Cupertino indique ceci sur son site web qui a été mis à jour pour l’occasion :

Marquez vos calendriers pour une semaine exaltante de technologie et de communauté. Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières nouveautés sur les plates-formes, les technologies et les outils Apple. Vous aurez également la possibilité de dialoguer avec des experts Apple et d’autres développeurs. Le tout en ligne et sans frais.