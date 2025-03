WWDC25 en juin, rendez-vous le 9 juin pour découvrir iOS 19

C’est officiel : Apple vient d’anoncer que la traditionnelle conférence WWDC25 se déroulera cette année du lundi 9 juin au vendredi 13 juin 2025. Pour rappel, cette conférence annuelle permet aux développeurs du monde entier de s’informer des nouveautés à venir dans l’écosystème Apple.

D’ailleurs, la firme de Cupertino ouvrira le bal le 9 juin en organisant à l’Apple Park une keynote visant à présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation. Seront à l’honeur cette année : iOS 19, iPadOS 19, tvOS 18, watchOS 12, macOS 16, etc..

Dans son communiqué de presse, Apple annonce :

Apple a annoncé aujourd’hui que sa Worldwide Developers Conference (WWDC) annuelle se tiendrait du 9 au 13 juin 2025 en ligne. Développeurs et étudiants auront également l’occasion de se retrouver en personne lors d’un évènement spécial à Apple Park le 9 juin.

La WWDC25 présentera les dernières avancées des logiciels Apple, et tous les développeurs pourront y participer gratuitement. Elle leur offrira un accès privilégié aux ingénieurs d’Apple et un aperçu des nouveaux outils, infrastructures et fonctionnalités à leur disposition, illustrant ainsi l’engagement constant d’Apple à aider les développeurs dans leur travail.

« Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle édition incroyable de la WWDC avec nos développeurs du monde entier », déclare Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations d’Apple. « Nous sommes impatients de leur présenter les derniers outils et les dernières technologies qui les accompagneront dans leurs projets et leur permettront de continuer d’innover. »

Les développeurs et les étudiants découvriront les technologies et les logiciels Apple les plus récents lors de la keynote. Ils pourront également vivre au rythme de la WWDC toute la semaine sur l’app Apple Developer, le site web Apple Developer, et la chaîne YouTube Apple Developer. Cette année, la conférence proposera des sessions vidéo ainsi que des labos en ligne pendant lesquels les participants pourront échanger avec des ingénieurs et des designers Apple.

Pour marquer le lancement de la WWDC, Apple organisera également un évènement en présentiel le 9 juin, lors duquel les développeurs pourront regarder la keynote et la présentation Platforms State of the Union à Apple Park, rencontrer des experts Apple dans le cadre de séances individuelles ou de labos en groupe, et participer à des activités spéciales. Les places sont limitées. Pour savoir comment s’inscrire afin de participer, consultez le site web de la WWDC25.