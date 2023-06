Les experts du site iFixit se sont procurés la dernière machine d’Apple (le Macbook Air 15″) et se sont amusés à la désosser complètement.

iFixit démonte le MacBook Air 15″ et lui attribue une sale note

Dévoilé il y a deux semaines par Apple, le nouveau Macbook Air 15″ vient d’être mis en pièce par iFixit. Les experts du site iFixit se sont procurés la dernière machine d’Apple et « se sont amusés » à la désosser complètement afin de savoir si elle était (ou non) facilement démontable et donc réparable.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le démontage de l’appareil est loin d’être évident, c’est pourquoi le MacBook Air 15″ n’a obtenu qu’une note de seulement 3 sur 10 en terme de réparabilité. Preuve qu’une fois de plus l’ordinateur d’Apple sera difficilement démontable et réparable par le commun des mortels.

Voilà la vidéo du démontage :