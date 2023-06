Western Digital devrait lancer bientôt le SSD WD Blue SN580

Les SSD WD Blue de Western Digital sont des SSD d’entrée de gamme. Le dernier modèle en date est le WD Blue SN570 qui a été lancé il y a déjà deux ans. D’après nos confrères du site TechPowerup, le fabricant pourrait dévoilé prochainement son successeur : le WD Blue SN580.

Ce nouveau SSD serait un SSD M.2. NVMe doté d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il serait décliné en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. A priori, une version 4 To ne devrait pas être à l’ordre du jour afin de ne pas concurrencer les SSD plus haut de gamme de Western Digital, notamment les SN850X et SN850P.

Plusieurs revendeurs en ligne européens ont commencé à référencer le WD Blue SN580 sur leur site. La version 2 To y est affiché au prix de 210€ ce qui semble relativement cher comparé aux SSD que l’on peut trouver en ce moment en promo sur le net.