Western Digital dégaine le SSD WD Black SN850P pour PC et PS5

Western Digital annonce aujourd’hui la sortie d’un nouveau SSD au format M.2. NVMe PCI Express 4.0 qui porte le nom de WD Black SN850P. Le nouveau modèle succède au SN850X qui a été lancé l’été dernier.

Le WD Black SN850P est équipé d’un dissipateur thermique sur lequel figure le logo Playstation, ce qui prouve que le produit est sous licence officielle et qu’il est compatible avec la PS5 de Sony. Il reste bien évidemment utilisable dans un PC si le coeur vous en dit…

Le SSD existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

SN850P 1 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.300 Mo/s en écrit. (800K / 1100K IOPS)

SN850P 2 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.600 Mo/s en écrit. (1200K / 1100K IOPS)

SN850P 4 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.600 Mo/s en écrit. (1200K / 1100K IOPS)

Le SSD est annoncé avec une garantie de 5 ans et respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Au niveau des tarifs, il coûte 142,99€ (1 To), 228,99€ (2 To) et 477,99€ (4 To)