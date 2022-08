Le nouveau SSD WD Black SN850X est finalement là

On avait déjà parlé du SSD WB Black SN850X en décembre 2021 mais depuis cette date nous étions sans nouvelle et on nse savait pas quand il serait disponible…

On avait déjà parlé du SSD WB Black SN850X en décembre 2021 mais depuis cette date nous étions sans nouvelle et on ne savait pas quand il serait disponible…

Il a finalement fallu plus de 8 mois à Western Digital pour enfin commercialiser son nouveau joujou. Et encore celui-ci n’est disponible pour l’instant qu’au Pays de l’Oncle Sam, mais selon nos informations il devrait arriver en Europe pour la rentrée.

Pour la petite histoire, le WD Black SN850X est un SSD M.2. NVMe qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To et il est founi au choix avec ou saus dissipateur thermique.

En terme de débits, le SN850X offre les taux de transferts suivants :

SN850X 1 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.300 Mo/s en écrit. (800K / 1100K IOPS)

7.300 Mo/s en lect., 6.300 Mo/s en écrit. (800K / 1100K IOPS) SN850X 2 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.600 Mo/s en écrit. (1200K / 1100K IOPS)

7.300 Mo/s en lect., 6.600 Mo/s en écrit. (1200K / 1100K IOPS) SN850X 4 To : 7.300 Mo/s en lect., 6.600 Mo/s en écrit. (1200K / 1100K IOPS)

Les WD Black SN850X de 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 600 To par an, 1.200 To par an et 2.400 To par an. Ils sont par ailleurs couverts par une garantie de 5 ans.

Au niveau du prix, il faut compter Outre Atlantique 159,99$ pour la version 1 To, 289,99$ pour la version 2 To et pas moins de 699,99$ pour la version 4 To sans dissipateur thermique. Le bundle incluant un dissipateur est facturé 20$ de plus.