Le SSD WD Black SN850X devrait arriver bientôt…

Prochainement, Western Digital va étoffer sa gamme de SSD M.2. NVMe en proposant un nouveau modèle : le WD Black SN850X. Cette nouvelle référence sera une évolution du WD Black SN850 qui a été lancé en octobre 2020.

Tout comme son grand frère, le SN850X sera un SSD M.2. NVMe au format 2280 et il exploitera une interface PCI Express 4.0 4x. On ne sait par contre pas grand chose de plus pour l’instant à propos de ce modèle qui n’a pas encore été annoncé officiellement.

On peut imaginer que le constructeur va l’équiper d’un contrôleur SSD plus plus récent et performant ou que le SSD M.2. embarquera de la mémoire NAND Flash de dernière génération.

Rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus à son sujet…