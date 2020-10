Western Digital lance un nouveau SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 : le WD Black SN850

Le WD Black SN850 est le dernier né des SSD du constructeur Western Digital. Ce nouveau modèle est un SSD M.2. (2280) haut de gamme qui succède au SN750 lancé l’an dernier.

Le WD Black SN850 est doté d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe. Il exploite un contrôleur maison baptisé “WD Black G2” couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est assez performant puisque ses débits peuvent atteindre 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 5.300 Mo/s en écriture, le tout avec jusqu’à 1.000.000 iOPS.

Le SSD SN850 de Western Digital existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To, ainsi qu’en deux variantes : avec ou sans dissipateur thermique.

– WD Black SN850 500 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 4.100 Mo/s en écriture

– WD Black SN850 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.300 Mo/s en écriture

– WD Black SN850 2 To : 7.00 Mo/s en lecture, 5.100 Mo/s en écriture

Les WD Black SN850 de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 300 To, 600 To et 1200 To par an. Leur MTBF atteint 2 millions d’heures et leur garantie est de cinq ans.

La gamme SN850 est déjà référencé sur les sites LDLC et TopAchat qui les proposent à 154,99€, 224,99€ et 484,99€.