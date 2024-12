Patriot lance un nouveau SSD M.2. NVMe : le P400 V4

Le P400 V4 est le tout dernier SSD M.2. NVMe du fabricant Patriot. C’est une version mise à jour du Patriot P400 lancé en 2022. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Légèrement plus performant et plus endurant que son prédécesseur, le P400 V4 est proposé en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les débits offerts par les différentes déclinaisons :

P400 V4 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture P400 V4 1 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture P400 V4 2 To : 6.200 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture

6.200 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture P400 V4 4 To : 6.200 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture

En terme d’endurance, les Patriot P400 V4 de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont annoncés avec une endurance respective de 160 TBW, 320 TBW, 640 TBW et 1280 TBW.

A noter que les SSD P400 V4 sont compatibles avec la PS5. Ils peuvent être installés dans la console de Sony pour étendre la capacité de stockage de la machine et donc installer encore plus de jeux. Le SSD est refroidi à l’aide d’un dissipateur thermique mince en graphène.