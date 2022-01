Patriot dévoile le P400 : un SSD M.2. NVME PCIe 4.0 d’entrée de gamme

Le dernier SSD du fabricant Patriot porte le nom de P400. C’est un modèle M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3.

Les autres caractéristiques techniques telles que le type de de contrôleur utilisé ou le type de mémoire NAND Flash employée ne sont malheureusement par précisées.

On sait par contre que le P400 est proposé en deux capacités de stockage : 512 Go et 1 To et qu’il offre des taux de transferts pouvant atetindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture, 4.800 Mo/s en écriture. Le P400 est annoncé avec une garantie de trois et un MTBF de 2 millions d’heures.

Voilà le détail de chaque modèle :

P400 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.300 Mo/s en écriture (550/450K iOPS)

P400 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.800 Mo/s en écriture (620/550K iOPS)

Le SSD Patriot P400 est déjà commercialisé Outre Atlantique et même en France via le site Amazon où il coûte 99,99€ en version 512 Go et 159,99€ en version 1 To. Un SSD qui semble donc plutôt abordable au niveau tarifaire