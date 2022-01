Le disque dur WD HC560 de 20 To de Western Digital arrive en magasin

Annoncé en novembre dernier par Western Digital, le disque dur WD DC HC560 commence enfin à arriver en boutique… En effet, le disque dur est maintenant référencé dans plusieurs magasins au Japon comme nous le signale le site Akiba PC.

Au Pays Du Soleil Levant, le WD DC HC560 et sa capacité de stockage de 20 To coûte 88.980 yens soit environ 685€ HT. Un tarif qui semble assez élevé…

Heureusement, le disque dur semble plus abordable ici en Occident puisque le HC560 de 20 To qui a été utilisé pour réaliser notre propre test du WD DC HC560 de 20 To a été acheté en Grande Bretagne au tarif de 540€ TTC.

Quoi de neuf chez nous ?

Pour le moment, très peu de boutiques francophones semblent référencées le HC560 à leur catalogue.

Selon nos constatations, le WD DC HC560 de 20 To commence tout juste à arriver en France. La première boutique à le proposer à son catalogue semble être LDLC qui le référence au prix de 598,96€.

Le magasin indique toutefois qu’il ne dispose pas du produit en stock et annonce une disponibiltié supérieure à 15 jours.