Western Digital fête les 20 ans du WD My Passport

Le fabricant Western Digital célèbre aujourd’hui les 20 ans de son disque dur WD My Passport en lançant une édition spéciale « Emeraude » à l’occasion de son anniversaire.

Lancé en 2004, la gamme My Passport s’est écoulée depuis sa sortie à 130 millions d’exemplaires à travers le monde. D’après le constructeur cela représente au total une capacité de stockage de 180 exaoctets, soit l’équivalent de 18 milliards d’heures de vidéo en HD, 46.000 milliards de photos ou même 35.000 milliards de chansons.

Le disque dur My Passport Ultra « édition anniversaire » dispose d’une face de couleur vert émeraude. Le disque mesure 110 mm long sur 81,6 mm de large et 22,2 mm d’épaisseur. Son poids atteint 240 grammes.

Malheureusement, au niveau de la connectique on doit se contenter d’un banal port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 qui offre une bande passante de 5 Gbps (c’est à dire de l’USB 3.0). Ne vous attendez donc pas à des débits faramineux avec ce modèle. C’est d’ailleurs un peu dommage de ne pas avoir opté pour un port USB 3.2 Gen2x2 voire un port USB4 pour un disque dur « anniversaire » censé célèbrer les 20 ans de la gamme.

A noter que le MyPassport Ultra émeraude est décliné en deux capacités de stockage : 2 To et 6 To. Le modèle de 2 To est déjà référencé au prix de 114,99€ sur le site du fabricant par contre on ne connaît pas encore le tarif du modèle de 6 To. (le prix se situera certainement entre 220€ et 250€)