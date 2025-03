Un disque dur externe de 208 To ça vous dit ?

Parallèlement à la sorite du disque dur WD Red Pro de 26 To, le fabricant Western Digital a également dévoilé une nouvelle déclinaison de sa solution de stockage externe : le G-RAID Shuttle 8.

Désormais, l’appareil qui dispose de huit baies de stockage offre une capacité de stockage record de 208 Tera Octets. Enorme ! Cette capacité gargantuesque est rendue possible grâce à l’utilisation simultanée de 8 disques durs WD DC HC590 de 26 To chacun. (soit 208 To en tout ! le compte est bon!)

Le G-RAID Shuttle 8 est un appareil qui se tient à la verticale. Il mesure 245 mm de long sur 174 mm de large et 385 mm de haut. Son poids atteint 12,34 kilos dans sa version 208 To. Il se connecte à un ordinateur en Thunderbolt 3 (40 Gbps) ou en USB C (10 Gbps).

Le G-RAID Shuttle est une solution de stockage en RAID. Les disques durs peuvent être configurés en RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60. D’après Western Digital, lorsqu’il est configuré en RAID5 avec 8 disques durs de 26 To il est possible d’atteindre des taux de transfert jusqu’à 1.700 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.500 Mo/s en écriture.

Ce monstre de stockage et de performances est principalement destiné au monde professionnel. Il devrait intéressé notamment ceux qui exercent dans le domaine de la vidéo par exemple.

Le G-RAID Shuttle 8 avec 208 To de stockage est annoncé au tarif de 8.199,99 dollars aux Etats-Unis. Pour l’instant son prix en France n’est pas connu mais il devrait coûter très très cher dans l’hexagone puisque la version avec « seulement » 192 To de stockage coûte déjà la bagatelle de 14.311,99€ en France d’après le site du fabricant.