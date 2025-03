ADATA SC730 : un SSD portable qui se connecte partout !

Le nouveau SSD portable SC730 du fabricant ADATA est un modèle plutôt original. En effet, ce SSD particulièrement compact dispose de deux connecteurs USB différents situés à chaque extrémité de l’appareil. D’un côté, il propose un port USB A et de l’autre un port USB C. A noter que dans les deux cas il s’agit d’une connectique USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

Le SSD n’est pas très grand. Il mesure 36,8 mm de long sur 23,8 de large et 9,7 mm d’épaisseur pour un poids de 7,8 grammes seulement. Il pourra donc être transporté facilement un peu partout, que ce soit en voyage ou pour le travail. Il pourra également être utilisé sur divers appareils du marché : PC, MAC, smartphone, tablette, etc…

En terme de performances, le constructeur annonce que le SC730 offre des taux de transferts de 600 Mo/s en lecture et de 600 Mo/s en écriture. Deux modèles sont prévus : 512 Go et 1 To.