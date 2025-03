En ce moment, l’enseigne CDiscount propose un pack composé d’une console PS5 Digital et d’une manette DualSensse additionel à prix réduit. L’ensemble ne coûte que 469,99€ sur CDiscount.

La manette supplémentaire est de couleur noire comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Et la console est un modèle Digital c’est à dire 100% dématérialisé qui offre un espace de stockage de 1 To.

Pour rappel : depuis sa sortie la PS5 existe en deux éditions : il y a tout d’abord la PS5 Standard qui est dotée d’un lecteur Blu-ray et il y a également la PlayStation 5 Digitale qui est moins onéreuse mais dépourvue de lecteur Blu-ray. Il est toutefois possible de lui greffer un lecteur optionnel pour ceux qui le désirent.