Télécharger CPU-Z 2.21

CPU-Z 1.92 est un petit programme très utile qui fournit de nombreuses informations sur le processeur, la carte mère et la mémoire de votre machine.

CPU-Z fournit les informations suivantes :

- Processeur : la marque et le modèle du cpu ; son nom de code ; le stepping ; le jeu d'instructions du processeur (mmx, sse, etc..) ; la fréquence d'horloge du processeur ; la fréquence de bus du processeur (fsb) ; le coefficient multiplicateur ; le voltage utilisé ; les différents caches

- Carte mère : la marque et le modèle de la carte mère ; sa révision ; le type de chipset et de southbride utilisé ; la marque du bios et son numéro de version ;

- Mémoire : le type de mémoire (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, SDRAM, etc..) ; son fonctionnement (dualchannel ou non) ; la quantité de mémoire ; la fréquence de la mémoire ; le FSB : DRAM ; le CAS, le SPD, etc..

A noter que le programme CPU-Z est utilisé majoritairement par des utilisateurs avancés et même les overclockeurs qui peuvent ainsi connaitre et comparer précisément leurs overclocking. (un système de validation en ligne est disponible afin d'éviter toutes contestations)