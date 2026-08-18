Télécharger CPU-Z 2.21

CPU-Z 2.21 est un petit programme très utile qui fournit de nombreuses informations sur le processeur, la carte mère et la mémoire de votre machine.

Le logiciel CPU-Z 2.21est un petit programme très utile qui fournit de nombreuses informations sur le processeur, la carte mère et la mémoire de votre machine.

CPU-Z fournit les informations suivantes :

– Processeur : la marque et le modèle du cpu ; son nom de code ; le stepping ; le jeu d’instructions du processeur (mmx, sse, etc..) ; la fréquence d’horloge du processeur ; la fréquence de bus du processeur (fsb) ; le coefficient multiplicateur ; le voltage utilisé ; les différents caches

– Carte mère : la marque et le modèle de la carte mère ; sa révision ; le type de chipset et de southbride utilisé ; la marque du bios et son numéro de version ;

– Mémoire : le type de mémoire (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, etc..) ; son fonctionnement (dualchannel ou non) ; la quantité de mémoire ; la fréquence de la mémoire ; le FSB : DRAM ; le CAS, le SPD, etc..

A noter que le programme CPU-Z est utilisé majoritairement par des utilisateurs avancés et même les overclockeurs qui peuvent ainsi connaitre et comparer précisément leurs overclocking. (un système de validation en ligne est disponible afin d’éviter toutes contestations)

Quoi de neuf dans CPU-Z 2.21 ?

Profils mémoire AMD EXPO-ULL SPD.

AMD Radeon RX 9050 (Navi 44).

Prise en charge préliminaire du GPU Lisuan 7G100.

Changelog CPU-Z 2.20.2

Intel Arc G3 and G3 Extreme (Panther Lake)(2.20.2).

AMD Ryzen 7 7700X3D (Raphael) (2.20.1).

AMD Ryzen AI Max+ 495, 492, 488 (Gorgon Halo).

AMD Ryzen AI Max 490, 485 (Gorgon Halo).

AMD Ryzen AI Max PRO 495, 490, 485, 480 (Gorgon Halo).

AMD Ryzen 9 9950X3D2 (Granite Ridge).

AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D, PRO 9945 (Granite Ridge).

AMD Ryzen 7 PRO 9755, PRO 9745 (Granite Ridge).

AMD Ryzen 5 PRO 9645 (Granite Ridge).

AMD Ryzen AI 7/PRO 450G/GE (Gorgon Point 2).

AMD Ryzen AI 5/PRO 440G/GE (Gorgon Point 2).

AMD Ryzen AI 5/PRO 435G/GE (Gorgon Point 3).

AMD Ryzen AI Max+ 392 (Strix Halo).

Intel Core Ultra 5 250KF Plus (Arrow Lake Refresh).

Intel Core 7 360 and 350 (Wildcat Lake).

Intel Core 5 330, 320 and 315 (Wildcat Lake).

Intel Core 3 304 (Wildcat Lake).

Intel Core 9 273PQE, 273PTE, 273PE (Bartlett Lake).

Intel Core 7 253PQE, 253PTE, 253PE, 251TE, 251E (Bartlett Lake).

Intel Core 5 223PQE, 223PTE, 223PE, 221TE, 221E, 213PTE, 213PE, 211TE, 211E (Bartlett Lake).

Intel Core 3 201TE, 201E (Bartlett Lake).

Intel Arc Pro B70 and B65 (BMG-G31).

Intel Arc Pro B60 and B50 (BMG-G21).

Support of HUDIMM and HSODIMM memory modules.

Changelog CPU-Z 2.19