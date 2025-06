Amazon vient d’annoncer que son traditionnel Prime Day sera de retour le mois prochain. L’édition 2025 du Prime Day se déroulera du 8 au 11 juillet 2025. A l’occasion de cet événement promotionnel une page spécifique a été mis en ligne sur le site d’Amazon. Elle permet déjà de glaner quelques informations :

>>1) Qu’est-ce que Prime Day ? Prime Day est un événement Amazon exclusivement réservé aux membres Prime, proposant des Offres exceptionnelles, personnalisées et des produits de grandes marques. L’événement aura lieu du 8 au 11 juillet 2025. L’événement a vu le jour le 15 juillet 2015, afin de célébrer les membres Prime à l’occasion du 20ème anniversaire d’Amazon.

>>2) Comment puis-je me préparer à dénicher les meilleures Ventes Flash pendant Prime Day ? Rejoignez Amazon Prime pour participer à Prime Day. Les membres Prime peuvent également se préparer et profiter au maximum du Prime Day de plusieurs façons : en consultant nos offres actuelles réservées aux membres Prime pour bénéficier de réductions exclusives sur des milliers d’articles, en créant une Liste d’envies, et en configurant des notifications d’offres personnalisées via l’application Amazon.

>>3) Qu’est-ce qui est inclus avec Amazon Prime ? Les membres Prime peuvent accéder à toutes les Offres Prime Day, ainsi qu’à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite, Amazon Music, et bien plus encore.