Profitez de 4 mois offerts au service Amazon Music Unlimited

En ce moment, le service de streaming musical Amazon Music Unlimited profite d’une promotion. Quatre mois sont offerts gratuitement aux abonnés Prime, l’offre passe à trois mois pour les autres. Grâce à cette offre découverte, les amateurs de musique peuvent tester les services de la plateforme en long, en large et en travers. Ensuite, le tarif passe à 10,99€ les mois suivants. L’offre est à découvrir sur le site web d’Amazon Music Unlimited.

Pour information, il s’agit d’une offre sans engagement. Vous pouvez y souscrire à tout moment et la résilier quand vous le souhaitez, y compris avoir profité des mois offerts.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est un service de streaming audio qui donne accès à plus de 100 millions de titres à écouter sans publicités. Il y a de tout que ce soit des chansons récentes ou des titres un peu plus anciens. Vous avez également accès ç des playlists et des radios.

Les utilisateurs peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer leur musique partout où ils le souhaitent… Ils peuvent aussi télécharger la musique pour une écoute hors-ligne. Et il est également possible de piloter l’ensemble à la voix via Alexa en demandant à l’assistant vocal de jouer telle ou telle musique.

Avantages d’Amazon Music Unlimited

Plus de 100 millions de titres en illimité – incluant les dernières nouveautés des plus grands artistes ainsi que plusieurs centaines de playlists et stations

Plus de 7 millions de titres en Ultra HD

Plusieurs milliers de titres en audio Spatial (Dolby Atmos et 360 Reality Audio)

Toutes les nouveautés – découvrez tous les derniers titres dès leur sortie

Aucune publicité – écoutez votre musique sans interruption et profitez d’un son de haute qualité

Mode hors connexion disponible – téléchargez vos titres préférés et écoutez-les partout, même sans connexion

Mode mains-libres avec Alexa – fonctionnalités exclusives

Offres

Conditions générales de l’offre

Cette offre est valable du 17/06 au 14/07, et s’applique à l’Offre Individuelle Amazon Music Unlimited. Offre réservée aux nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine. À l’issue de la période promotionnelle d’essai, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 10,99 € par mois. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Cette offre concerne les contenus et services numériques proposés par Amazon Digital France SAS et est soumise aux Conditions d’Utilisation Amazon Music. Amazon peut en restreindre l’accès depuis d’autres pays que la France métropolitaine. L’offre n’est valable qu’une seule fois par client et compte client. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. L’offre est non cessible et ne peut être revendue, ni donner lieu à un versement d’espèces. Si vous ne respectez pas l’une des conditions de l’offre, votre participation à l’offre ne sera pas valable et sera donc rejetée.