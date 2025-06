Soldes : les NAS UGREEN encore moins chers chez GrosBill

Il est possible de se procurer les différents NAS UGREEN sur une autre boutique en ligne : GrosBill. Et la bonne nouvelle c’est que les tarifs de certains modèles sont encore plus bas.

Et la bonne nouvelle c’est que les tarifs de certains modèles sont encore plus bas sur GrosBill que sur Amazon.fr. L’enseigne propose également sur cette page des packs incluant un NAS UGREEN et des disques durs. Les produits peuvent au choix : être livrés à domicile ou retirés directement en magasin, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez éviter les aléas de la poste, les disques durs étant plutôt fragiles…

NAS UGREEN SEULS

A noter que les NAS UGREEN DXP8800 Plus (8 baies) et DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.) ne sont pas commercialisés sur GrosBill. Par contre on peut les trouver à respectivement 1349,99€ et 899,99€ sur Amazon.fr.

PACK NAS UGREEN + DISQUES DURS

NAS UGREEN DXP2800 (2 baies)

UGREEN DXP2800 + 2 Seagate IronWolf 1 To à 459,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP2800 + 2 Seagate IronWolf 1 To à 459,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP2800 + 2 WD RED Plus 4 To à 549,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP2800 + 2 Seagate IronWolf 4 To à 549,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP2800 + 2 Seagate IronWolf 8 To à 729€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 (4 baies)

UGREEN DXP4800 + 4 WD RED Plus 4 To à à 999,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 + 4 WD RED Plus 4 To à à 999,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 + 4 Seagate IronWolf 6 To à à 1149,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 + 4 Seagate IronWolf 8 To à à 1349,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 + 4 Seagate IronWolf 12 To à à 1649,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 Plus (4 baies)

UGREEN DXP4800 Plus + 4 Seagate IronWolf 4 To à à 1099,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 Plus + 4 Seagate IronWolf 4 To à à 1099,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP4800 Plus + 4 Seagate IronWolf 6 To à à 1239,99€ sur GrosBill

UGREEN DXP6800 Pro (6 baies)