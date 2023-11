Test du mini pc NiPoGi AK2 Plus un PC rikiki très bon marché

Pour les besoins de cet article, on va s’intéresser aujourd’hui au mini pc NiPoGi AK2 Plus. C’est une petite machine sans prétention que l’on peut trouver sur internet et notamment sur Amazon.fr

Pour les besoins de cet article, on va s’intéresser aujourd’hui au mini pc NiPoGi AK2 Plus. C’est une petite machine sans prétention que l’on peut trouver sur internet et notamment sur Amazon.fr. On avait d’ailleurs parlé de ce produit dans ce bon plan il y a quelques jours lorsque la machine était bradée à prix rikiki durant le Prime Day et à nouveau en ce moment à l’occasion de la Black Friday Week.

Généralement, le mini pc NiPoGi AK2 Plus coûte entre 170€ et 200€ sur Amazon.fr mais exceptionnellement il est possible de se procurer cette petite machine pour seulement 159€ (au lieu de 189€) en mentionnant le code promo VG6RZ68D. A ce tarif il était tentant de l’acheter afin de voir ce qu’elle avait dans le ventre et ce qu’elle valait vraiment dans la pratique… C’est ce que j’ai fait !

Depuis quelques semaines j’avais justement dans l’idée de m’équiper d’un mini pc « pas cher » histoire d’avoir une petite machine sous la main qui pourrait me servir en dépannage soit pour divers projets que j’ai en tête comme par exemple l’utilisation d’un petit pc bureautique d’apoint pas cher, ou la création d’une console rétrogaming (pour remplacer ma vieille machine à base de Raspberry Pi), ou autres…

Petite précision :

Au moment de rédiger ce test, le NiPoGi AK2 Plus est disponible au prix de 189€ sur Amazon.fr mais en indiquant le code promo VG6RZ68D au moment d’arriver au panier son prix passer à 159,99€.

Présentation



Avant toute chose, il faut savoir que le NiPoGI AK2 Plus est un mini PC totalement prêt à l’emploi. Il suffit de brancher le mini pc à un écran et de lui connecter un clavier et une souris et voilà le PC est maintenant parfaitement fonctionnel. En effet, le mini boîtier renferme tout le nécessaire : carte mère, processeur (avec puce graphique intégrée), ram, ssd et il propose divers connecteurs. Cerise sur le gâteau même le système d’exploitation (Windows 11 Pro) et fourni avec la machine.

Je tenais à faire cette petite précision car parfois il arrive de trouver dans le commerce des mini pc « pas chers » mais vendus sans stockage ou sans mémoire vive (ou même sans OS). Il faut donc ajouter le prix des ces composants supplémentaires pour atteindre le prix final.

Dans le cas présent il n’y a pas de surprise : tout est fourni ! Et autant dire qu’un tel mini pc pour moins de 200€ c’est plutôt intéressant (et encore plus à 159€).

Déballage

Le NiPoGI AK2 Plus est vendu dans une petite boîte cartonnée. A l’intérieur on trouve le mini pc bien sûr mais aussi une alimentation 12V 2,5A qui délivre une puissance de 30 Watts.

On trouve aussi un câble HDMI, une notice d’utilisation, un adaptateur VESA et de la visserie pour fixer le mini pc où vous le désirez, que ce soit sur un mur par exemple, sous un bureau ou derrière un écran.

95% Test du mini pc NiPoGi AK2 Plus Note globale Les plus Parfait pour de la bureautique

Parfait pour du multimédia

Parfait pour du rétro gaming

Parfait pour du gaming occasionnel

Machine très silencieuse

Nombreux connecteurs Les moins Démarrage du mini pc un peu long

Pas de WIFI 6

Oublier les jeux (très) récents