Lle mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 130€ livré

Dans la jungle des mini pc, il existe une flopée de modèle divers et variés. Vous l’avez sûrement remarqué certains modèles sont assez proches d’une marque à une autre, et on pourrait même dire : d’une sous marque à une autre…. En effet, les fabricants chinois sont nombreux à proposer des clones d’une même machine.

Par exemple, le mini pc NiPoGi AK2 Plus qu’on a testé sur Bhmag il y a quelques mois existe également sous différentes marques et sous différentes appellations. Que ce soit un NiPoGi AK2 Plus ou un Firebat AK2 Plus les deux produits sont tout points identiques : le boîtier est le même, les composants sont les mêmes. C’est juste l’appellation qui change. Bien souvent, le fabricant chinois s’est juste contenté d’apposer son propre logo sur la boîte et le châssis de l’appareil. Et c’est ainsi qu’ils peuvent nous proposer des mini pc à prix cassés.

Et dans ce domaine, Firebat a su tirer son épingle du jeu en mettant sur le marché de nombreuses références. L’un de ses derniers mini pc, le Firebat T2 est trouvable en ce moment à seulement 130,38€ sur Aliexpress grâce au code promo CDFR07 (au lieu de 137,38€ normalement).

Le mini pc Firebat T2 est équipé d’un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz et il intégre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. La machine dispose de 16 Go de mémoire vive (DDR4) et elle embarque un SSD M.2. offrant 512 Go de stockage.

Le Firebat T2 est un petit ordinateur qui mesure 100,6 mm x 100,6 mm de côté sur 36,25 mm d’épaisseur, et pèse 285 grammes seulement.

Sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45, d’un HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise jack pour brancher un casque. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont présents. Windows 11 est livré préinstallé avec la machine.

Grâce au code promo CDFR07 le prix du Firebat T2 passe de 137,38€ à 130,38€ sur Aliexpress avec une livraison gratuite depuis la France.