Comment supprimer la pub du menu démarrer de Windows 11 ?

Cette mise à jour améliore les icônes Widgets dans la barre des tâches. Ils ne sont plus pixélisés ou flous. Cette mise à jour démarre également le déploiement d’un plus grand ensemble d’icônes animées.

Cette mise à jour affecte les widgets sur l’écran de verrouillage. Ils sont plus fiables et ont une meilleure qualité. Cette mise à jour prend également en charge davantage de visuels et une expérience plus personnalisée pour vous.