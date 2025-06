La boutique de HardWare.fr, shop.hardware.fr, est fermée !

Le couperet vient de tomber : la boutique en ligne shop.hardware.fr qui était adossée depuis 2016 au mythique site HardWare.fr a définitivement fermé ses portes. La boutique n’est désormais plus accessible, il n’est plus possible de passer commande. Seuls les comptes client restent opérationnels jusqu’à la fin du mois de juillet afin que les clients puissent récupérer leur factures.

Désormais, ce message apparaît lorsqu’on se rend sur l’url de la boutique :

Cher tous, Après bientôt 9 ans d’existence, nous avons décidé de mettre un terme à l’aventure shop.hardware.fr. Si vous avez déjà passé commande, pas d’inquiétudes ! Les commandes en cours seront traitées et votre espace personnel est accessible jusqu’à fin juillet afin de vous permettre de voir l’évolution de votre commande et de récupérer vos factures. Nous continuerons par ailleurs d’assurer nos obligations, ainsi notre service client reste accessible [….] Merci à tous de nous avoir accompagné durant ces quelques années. Envie de continuer votre shopping High-Tech ? Nous vous invitons à consulter le site de notre maison mère : LDLC.com !

C’est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui étaient habituées de la boutique en ligne et qui passaient régulièrement des commandes dessus. En effet, ce site était généralement moins cher que LDLC notamment en ce qui concerne les composants purement hardware (carte mère, processeur, ram, etc..)

Rappelons que le site shop.hardware.fr était une vitrine de LDLC aux couleurs de HFR. Tout le contenu et le stock provenaient des entrepôts de LDLC, sa maison mère.

Le site était géré par Marc Prieur, le papa de HardWare.fr, qui nous confiait il y a quelque temps dans cette interview : « Je suis toujours chez LDLC, là où le devoir m’appelle et où je peux apporter de l’huile dans les rouages, ces dernières années plutôt autour des sites Internet de e-commerce ». Concernant le site shop.hardware.fr en lui même, Marc nous indiquait que « le site tourne plus ou moins tout seul ».

Comprenez par là que lorsqu’un client commandait sur le site, sa prise de commande était automatiquement transférée aux entrepôts de LDLC et puisée directement dans le stock de LDLC. Au final, que le produit soit commandé sur le shop ou sur LDLC il provenait au final du même lieu de stockage. C’était totalement transparent pour le client qui était gagnant, car bien souvent il faisait des économies par rapport aux tarifs de la maison mère.

La fermeture du site shop.hardware.fr met fin à une aventure débutée il y a 9 ans. C’est toujours difficile d’apprendre qu’un site et une entreprise ferment. Et nul doute que la décision n’a pas du être facile à prendre pour Marc Prieur et les autres dirigeants de la boîte. Cependant, le fait que le chiffre d’affaires du groupe LDLC soit en nette baisse (-6,5% sur l’exercice 2024-2025) n’est sûrement pas étranger à cette fermeture très soudaine (PDF.)

A noter que le Groupe LDLC se compose toujours d’une galaxie de boutiques en ligne : LDLC (pour les particuliers), LDLC Pro (la branche pour les professionnels), Materiel.net, TopAchat, RueDuCommerce (le dernier rachat en date) et d’autres sites web qui n’ont pas vraiment de rapport avec l’informatique comme L’armoire de bébé, Solaari (des sabres laser), etc… Sans oublier bien sûr les boutiques physiques LDLC franchisées présentes un peu partout dans l’hexagone.