Interview de Marc Prieur du site HardWare.fr

Si vous vous intéressez depuis longtemps à l’informatique et à l’actualité hardware, vous n’êtes certainement pas passé à côté du site HardWare.fr qui a fait les beaux jours de la scène hardware francophone de 1997 à 2018.

Lancé en 1997, le site AchatPC fut créé par un jeune passionné d’informatique : Marc Prieur, qui était encore lycéen à l’époque. Le site qui prendra plus tard le nom de HardWare.fr fut le premier site hardware français à voir le jour. Et rapidement, grâce à ses actualités, son expertise et ses tests très poussés, le site est parvenu à se faire une place au niveau national voire international.

Entre les tests de cartes mères, les tests de cartes graphiques, les tests de processeurs, les tests de disques durs, etc.. HardWare.fr proposait un contenu riche et varié qui intéressait tous les passionnés d’informatique. Et son principal atout était d’ailleurs de proposer des comparatifs (parfois énormes) regroupant plusieurs dizaines de produits concurrents. Ca permettait aux lecteurs de s’informer et de sélectionner le meilleur matériel en fonction de ses besoins mais aussi de son budget. On se rappelle par exemple de ses gros comparatifs de disques durs, de processeurs ou de cartes graphiques…

Outre ses actus et ses dossiers, HardWare.fr c’est aussi un forum de discussions. Un énorme forum où une communauté composée de plusieurs milliers d’utilisateurs parlent quotidiennement (ou presque) d’actualités informatique, de jeux vidéos, de logiciels, de high tech et de nombreux sujets divers et variés. Un forum convivial encore (très) actif en 2023 qui revendique plus de 1,18 millions de membres.

Malheureusement, après 21 ans d’existence, on apprenait le 10 mai 2108 par cet ultime message publié sur le site « Clap de fin pour l’édito sur HardWare.fr » que le site allait fermer. A partir de cette date, HardWare.fr jetait l’éponge, du moins la partie rédactionnelle puisque la boutique shop.hardware.fr créée en 2016 continuait, elle, d’exister. Elle est d’ailleurs toujours d’actualité en 2023.

Aujourd’hui, nous sommes le 10 mai 2023. Cela fait exactement 5 ans jour pour jour que le site HardWare.fr est fermé. J’ai souhaité interviewer Marc Prieur sur Bhmag afin d’avoir de ses nouvelles et avoir son ressenti après autant de temps à la tête d’un site aussi emblématique qu’a été HardWare.fr pour bon nombre de lecteurs et de passionnés de matos. Il a accepté mon invitation avec plaisir. Voici donc son interview sur Bhmag. Let’s go !

Quelques dates clés à retenir :

– 10 mai 1997 : création du site AchatPC

– 1998 : AchatPC devient Hardware-fr.com

– 2000 : obtention du nom de domaine Hardware.fr

– 2000 : HardWare.fr est racheté par LDLC

– 2004 : une version en anglais voit le jour : BeHardware

– 2015 : BeHardware ferme

– 2016 : HardWare.fr lance sa boutique en ligne

– 10 mai 2018 : fin du contenu rédactionnel

Présentation / Historique



Bonjour Marc, bienvenue sur Bhmag ! Merci de m’accorder cette interview. Tout d’abord comment vas-tu ?

Salut et merci, tout va très bien je te remercie, et toi ? (ça va merci :) )

Je t’ai proposé cette interview car je suis récemment (re)tombé sur cette actualité ton annonce



C’est assez étrange parce que d’un côté le temps file vite, mais de l’autre je n’ai pas l’impression que cette fermeture était hier, loin de là !

Normalement si tout va bien, cette interview sera publiée le 10 mai. C’est une date symbolique pour toi ?

Oui bien sûr ! Si la date de création du site n’avait pas de signification particulière initialement, elle a ensuite marquée tout le reste de ma vie pendant une 20aine d’année, avec bien sûr l’annonce de la fermeture mais surtout au long de ces 20 ans des échanges très intenses avec la communauté autour de cette date avec notamment les concours anniversaires qui j’espère restent encore dans les souvenirs d’un bon nombre de personnes.

Peux-tu nous parler un peu de l’histoire de HardWare.fr ? Pourquoi et comment as-tu eu l’idée de créer un site informatique / hardware dès 1997 ?

Pour remettre dans le contexte, j’étais en terminale, j’avais un ordinateur depuis le collège et Internet à la maison depuis quelque chose comme un an. A l’époque, les contenus sur Internet dans les domaines qui m’intéressaient le plus (les jeux vidéo et le matériel informatique et son optimisation) étaient peu nombreux. J’avais du temps libre et l’envie de « participer » à Internet, entre les deux domaines mon choix s’est porté finalement sur le matériel informatique.

Ca ne devait pas être évident de se lancer dans une telle aventure aussi jeune ? Surtout que tu étais précurseur dans ce domaine en France ?

Pas vraiment parce qu’il n’y avait aucune prétention derrière le lancement. Au début je ne me faisais que le relais de contenus trouvés en ligne ou hors ligne, globalement Internet était donc souvent en retard sur la presse papier… un sacré inversement de situation par rapport à ce qui s’est passé quelques années plus tard !

A quel moment as-tu pris conscience que le site prenait de l’ampleur ? qu’il avait trouvé son public ? et qu’il fallait te professionnaliser ?

A la fin de l’année 1997 ça s’est vraiment accéléré, si les premiers mois m’avaient permis de passer les 10 000 visiteurs en octobre, le site a ensuite atteint 45 0000 en décembre. C’était assez compliqué à gérer d’autant que j’étais en Internat la semaine en BTS, sans connexion Internet : tout mon week-end, nuits incluses, passait dans la gestion du site… ainsi que mes maigres économies vu les tarifs des connexions Internet à l’époque !

Pour la professionnalisation ce n’est arrivé que bien plus tard, j’ai pu repousser cette échéance en arrêtant mon BTS pour profiter d’une opportunité qui m’avait été offerte pour travailler à partir de l’été 1998 à Paris, au laboratoire de test du groupe Pressimage (PC Fun, Generation PC, Generation 4).

Avec le recul c’était risqué mais ça m’a permis d’avoir plus de ressources financières pour le site, accès à pas mal de matériel et des contacts… une vraie rampe de lancement ! La professionnalisation du site n’est pas venue naturellement, j’aimais bien cet équilibre mais après un an – et à juste titre – la direction de Pressimage, qui commençait à regarder ce qu’ils pouvaient faire sur Internet s’est agacée de mon jeu sur deux tableaux et concomitamment quelqu’un qui se proposait d’accompagner HardWare.fr dans sa structuration m’a contacté. C’était parti !

Est-ce que tu dirais que le fait de rencontrer LDLC a été un tournant dans ta vie ? Et dans l’aventure HardWare.fr ? (le shop.hardware.fr repose d’ailleurs sur l’infrastructure LDLC pour ceux qui l’ignorent)

Clairement. Début 1998, mon PC était sur la fin, je n’avais plus un rond pour en acheter un nouveau afin de continuer le site. J’ai expliqué la situation sur le site et là un dénommé Laurent à qui on avait parlé de ma mésaventure s’est proposé de m’offrir une nouvelle machine puis de m’envoyer du matériel régulièrement en échange d’une visibilité sur le site. Je vivais un rêve éveillé, alors que lui s’était fait traiter de fou par ses proches car il mettait en jeu une grosse partie de sa trésorerie naissante pour un gamin à l’autre bout de la France… ce qui s’est avéré être un pari gagnant rentabilisé en quelques semaines ! C’était le début d’une longue aventure commune qui m’a apporté beaucoup à titre personnel sur tous les plans et qui a permis à HardWare.fr de passer des caps difficiles et de laisser sa conduite complètement libre jusqu’à même choisir d’arrêter le site quand je l’ai voulu.

Lorsque LDLC a racheté HardWare.fr en 2000, on se rappelle que certains prédisaient une perte d’indépendance, un manque d’objectivité à venir, etc… Bref.. les pires reproches ont été fait. Au final, avec le recul on ne peut que constater que les articles et les dossiers sont restés aussi techniques, aussi pointus et aussi objectifs qu’avant. Est-ce qu’à chaque article tu n’avais pas l’impression que certains rageux t’attendaient au tournant ?

Merci pour les compliments ! Bien sûr il y’avait quelques rageux et des fanboys, mais je retiendrais avant tout que l’exigence du lectorat est ce qui nous a fait progresser au fil des années. On a parfois trop répondu à cette exigence d’une minorité, mais c’était difficile de trouver un juste milieu quand on est soit même une bande de perfectionnistes.

Au fil des années, un nombre incroyable de composants a été testé sur HardWare.fr. Lesquels t’ont le plus marqué ?

Il y en a tellement… je vais sûrement en oublier mais dans l’ordre je dirais 3dfx Voodoo Graphics, l’Intel Celeron 300A, l’AMD K7, la GeForce 256 DDR, la Radeon 9700, l’Intel Core 2 Duo, l’AMD Ryzen. Mais ce qui m’a le plus marqué c’est l’essor du SSD dans sa globalité, durant les 10 premières années le stockage était le parent pauvre de l’évolution matérielle et le maillon faible de la machine, avec les SSD tout ça c’était du passé ! Le domaine était en pleine ébullition, il y’avait tout à mettre en place côté tests afin notamment de mettre à mal l’argumentaire marketing de certains constructeurs, le pied.

Est-ce que tester du matériel et rédiger des articles ne te manque pas ?

Etonnement… pas du tout. J’avais vraiment fait le tour de la question.

Parmi les nombreux articles que tu as publié sur HardWare.fr certains gros comparatifs de matériels qui comportent pas mal de pages ont du te donner du fil à retordre et être extrêmement chronophages ? Lesquels ?

En termes de durée, clairement les comparatifs « géant », je pense à celui de 185 processeurs ou de 89 GPU. Une mine d’or à la fin, mais quelle galère tous ces benchs manuels, d’autant qu’étant légèrement pointilleux il fallait faire plusieurs exécutions afin d’écarter le minimum, le maximum et faire une moyenne sur le reste… sans parler des logiciels dont il fallait surveiller la fin pour arrêter un chronomètre plutôt qu’avoir un logs indiquant le temps d’exécution, ce serait trop simple. Intellectuellement ce n’était pas le plus intéressant bien entendu puisqu’une fois le protocole établi, ce n’était quasi que de l’exécution bête et méchante mais… on a rien sans rien.

Tu peux nous le dire maintenant (on est entre nous ;) ) quels sont les types de produits les plus « chiants » à tester ?



En première intention je dirais les cartes mères car il y’avait beaucoup à tester sans que ce soit très intéressant. Mais aussi les GPU à leur sortie pour d’autres raisons : cartes qui arrivent peu de temps avant le lancement, pilotes qui parfois changent peu de temps avant l’annonce et donc avec tous les tests à refaire, réponses sur les détails techniques parfois au compte-goutte, subterfuges marketing… il fallait vraiment se battre contre ces conditions pour sortir un article de qualité dans les temps… et au final on était d’ailleurs souvent en retard de quelques heures.

Généralement pour faire un bon article / un bon test, il faut y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. N’est-ce pas frustrant de passer de nombreuses heures voire des jours à faire un dossier très détaillé. Et constater que parfois celui-ci ne remporte pas le succès escompté ? Ou que certains lecteurs pressés se contentent simplement de lire la dernière page avec la conclusion ?

Des heures voire des jours ? C’était plutôt des jours voire des semaines, pardi ! Il y’a certains articles sur lesquels on a passé beaucoup de temps qui, dans des domaines qui n’étaient pas ceux qu’on traitait de prime abord, n’ont pas rencontré leur public. Bien sûr c’était frustrant mais à partir du moment où la qualité était là, on pouvait tout de même être fier du travail accompli et c’était à mon sens le principal. Pour ce qui est des lecteurs pressés, pas de frustration c’était juste compréhensible, il en faut pour tout le monde.

L’aventure HardWare.fr a duré 21 ans. Tu dois avoir de nombreuses anecdotes à raconter. Quels sont pour toi les meilleurs moments que tu as vécu durant cette période ?

Les premiers bureaux à Paris étaient un lieu en effervescence avec à la fois HardWare.fr, mais aussi Monsieur Prix et GameKult. Beaucoup de boulot, de fun, de nuits blanches ! Comme je passais ma vie dans les bureaux, j’avais lâché mon appartement et mis toutes mes affaires dans une des pièces des locaux. A cette époque je suis allé au Computex à Taiwan… un matin je me suis réveillé sur le trottoir à Taipei sans me souvenir de la fin de la soirée et avec pour oreiller ma sacoche avec mon PC portable.

On est allé couvrir le CeBIT en Allemagne à 4 en partant de France en Camping Car, ça soude une équipe une telle proximité… et comme on n’avait pas assez de portable, c’était cher, on avait pris 1 PC fixe avec son bel écran cathodique pour pouvoir bosser en fin de journée à l’intérieur, ce qui n’était pas du tout encombrant… !

Par la suite ça paraitra moins fun mais j’adorais découvrir en avant-première les dossiers techniques qu’était capable de produire Damien sur les GPU tout comme voir Guillaume mettre en place une suite de test automatisée des CPUs, une merveille.

Et les moins bons ?

Au tout début de l’aventure chez Pressimage, j’ai mis un peu de temps à mettre les bonnes distances avec des attachés de presse qui étaient de l’autre côté de la barrière – chez les constructeurs, l’usage chez certains collègues étant une proximité bien trop importante. Je n’avais encore pas le recul nécessaire pour voir les travers que cela pouvait engendrer, il a fallu vite apprendre !

Je citerais ensuite 2001 : suite à une grosse ardoise laissée par le principal client du site, la régie publicitaire, j’ai dû me séparer malgré le soutien de LDLC d’une bonne partie de l’équipe… des amis. Vient ensuite le départ de Damien, et l’annonce mon désir d’arrêter le site à Guillaume.

Est-ce que tu as conscience que depuis ses débuts HardWare.fr a permis de démocratiser le hardware auprès d’un large public ? Que ce soit via des tests et analyses très pointus ou via des dossiers expliquant en détails les technologies en vogue ?

Je ne sais pas si HardWare.fr a vraiment participé à une démocratisation du hardware, c’est tout de même resté une niche de passionnés mais nous avons essayé de les accompagner du mieux que nous pouvions.

Mettre un terme à la partie rédactionnelle de HardWare.fr n’a pas du être une mince affaire ni une décision facile à prendre. Ca ne doit pas être évident d’arrêter son « bébé » après y avoir consacré autant de temps et d’énergie ?

Je n’ai pas encore fait la psychanalyse mais si la décision a bien entendu été difficile à prendre, elle était issue d’une longue réflexion et au final sans regret. Et puis l’aventure perdure encore à travers le forum qui reste très actif.

Et maintenant ?

Depuis l’arrêt de HardWare.fr et sa partie rédactionnelle tu as été plutôt discret. Peux-tu nous dire ce que tu deviens ? Que fais-tu actuellement ?

Je suis toujours chez LDLC, là où le devoir m’appelle et où je peux apporter de l’huile dans les rouages, ces dernières années plutôt autour des sites Internet de e-commerce.

Est-ce que tu es toujours à la tête de la boutique shop.hardware.fr

Oui mais ça tourne plus ou moins tout seul. A titre individuel je n’ai pas de nouveau projet professionnel actuellement.

Quel avenir pour l’url hardware.fr ? Le nom de domaine est toujours actif et renvoie vers le contenu rédactionnel. Comptes-tu le laisser tel quel ? Ou comptes-tu utiliser ce nom de domaine pour le shop ? (comme annoncé dans la news clap de fin)

C’était l’idée à la base mais finalement c’est bien comme ça, il n’y a pas de raison que ça change.

J’ai lu sur le forum HFR (pas sûr…) Selon toi un retour est-il envisageable ? (pas sûr…)

L’arrêt du site a certainement fait un vide pour certains, pas forcément complètement comblé depuis. Un retour n’est pas envisageable.

Si tu pouvais revenir en arrière : est-ce qu’il y a des choses que tu ferais différemment ?

C’est toujours facile avec le recul, il y’a certaines choses qu’il aurait fallu faire différemment mais pour beaucoup ce n’était simplement pas ce qui me correspondait. Sachant d’où je viens je préfère m’attarder sur la partie bien remplie du verre !

Que penses-tu des actualités et avancées informatique du moment ? Lorsque tu as fermé HardWare.fr en 2018 tu disais que c’était en partie dû au manque d’innovation dans le secteur hardware. Penses-tu que ça manque toujours d’innovation ?

Il y’a eu un regain en 2020, mais depuis j’ai l’impression que c’est revenu au train-train précédent, sans que mon avis soit forcément très pertinent car j’ai un peu lâché l’actu depuis 2 ans.

Parlons gaming : est-ce qu’en 2023 tu joues toujours aux jeux vidéo ? Si oui, c’est quoi tes jeux du moment ?

Comme je ne sais pas faire les choses à moitié, j’évite d’ouvrir la boîte de pandore : les jeux m’ont parfois vraiment aspiré, que ce soit Quake III à une période ou Supreme Commander à une autre. Mais je vais certainement replonger un peu pour Zelda : Tears of the Kingdom.

Si je te dis : PC ou console ? Tu réponds ?

PC et Console !

Dernière question : c’est quoi pour toi le meilleur PC actuellement pour du gaming ? C’est pour un ami ^^

C’est simple : une ABIT BH6, un Celeron 300A overclocké à 450 MHz, 64 Mo de SDRAM et une Voodoo2.

Question bonus de Tata Suzanne : Est-ce que toi aussi quand tu vas dans un mariage ou une cérémonie quelconque, tu as une arrière tante qui vient te parler de ses problèmes de téléphone ou d’imprimante en plein milieu de la soirée « parce que toi tu t’y connais… » ?

Pas plus que ça, les gens savent que je mords !

Un grand merci, Marc, pour avoir répondu à ces questions. Je te remercie aussi d’avoir été partant tout de suite quand je t’ai proposé l’idée de cette interview sur le thème « Que sont-ils devenus ? » Ca fait plaisir d’avoir de tes nouvelles et j’espère également que ça a intéressé beaucoup de lecteurs.

Merci à toi, longue vie à BH Mag ! C’est quand même grâce à toi que j’ai une image de mon site de 1998 ;-) (*)

Des interviews d’autres acteurs de la scène hardware francophone ont été réalisées. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir une autre interview



(*) J’ai déjà raconté cette anecdote ici mais pour vous remettre dans le contexte : j’ai connu HardWare.fr depuis ses débuts avec Achat PC. J’ai toujours été un fidèle lecteur du site. A l’époque, j’avais comme beaucoup de monde une connexion RTC qui ramait pas mal. Mais contrairement à maintenant, à l’époque la durée de connexion était limitée. J’avais une offre de 50 heures par mois chez AOL. Au delà ça coûtait un bras. Du coup pour avoir ma dose d’actus et de tests j’utilisais un programme qui s’appelait Memoweb. Il me permettait de télécharger les articles que je voulais afin de pouvoir les consulter tranquillement hors connexion et donc sans (trop) dépasser mon forfait. J’ai gardé certains articles sur mes disques durs pendant des années. Et un jour (je ne sais plus à quelle occasion) j’en ai parlé à Marc, qui a été super intéressé de récupérer les fichiers que j’avais conservé de son site car, lui, ne les avait plus. Voilà pour l’anecdote. ;)