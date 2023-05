Prochainement sur Bhmag : une série d’interviews des sites hardware qui ont fermé ces dernières années

Une nouvelle série d’articles va être publié prochainement sur Bhmag. Il s’agit d’une série d’interviews de plusieurs responsables de sites hardware, des confrères, qui ont fait les beaux jours de la presse hardware en ligne mais qui ont malheureusement fermé leurs portes ces dernières années.

Si vous vous intéressez au monde du hardware et de l’informatique depuis quelques années, la vue de ces quelques noms vous rappellera certainement des souvenirs : HardWare.fr, Revioo (ex VTR-Hadrware), TT-Hardware, TTH-News, Ndfr.net, adnpc, info-mods, Matbe, Materiel.be, Nokytecht.net, Jackypc et j’en oublie sûrement… car malheureusement la liste est longue.

En effet, au cours de ces dernières années de nombreux confrères ont décidé d’arrêter l’aventure soit parce qu’ils avaient envie de passer à tout autre chose, soit parce qu’ils ont été contraint de le faire pour des raisons (personnelles ou professionnelles) qui leur sont propres. Des décisions qui n’ont pas du être facile à prendre car ça n’est jamais évident de mettre un terme à un projet quel qu’il soit, surtout après y a voir consacré autant de temps et d’énergie.

Cette série d’interviews baptisée « Sites hardware fermés : que sont-ils devenus ? » a pour but d’interviewer les propriétaires de ces sites web afin de savoir ce qu’ils deviennent depuis la fermeture de leur site. Travaillent-ils toujours dans le domaine informatique ? Ont-ils fait une reconversion ? Sont-ils passés à autre chose ? C’est ce que l’on découvrira dans ces interviews….

Cette série d’interviews sera aussi l’occasion de revenir avec eux sur la genése de leur site web, les hauts et les bas de leur aventure hardware, ou encore de découvrir comment et pourquoi ils ont créé leur site. Ca sera l’occasion de connaître leur histoire, leurs anecdotes, etc… Bref, cette série d’interviews a pour but de mettre en lumière ces personnes qui ont consacré énormément de temps, une bonne partie de leur vie, à informer leurs lecteurs, à tester du matériel et à forger une communauté autour de leur passion et de leur site.



Ces personnes, ces sites, vous les avez probablement connu, lu ou côtoyé à un moment de votre vie. Vous avez peut-être participé à la vie d’un de ces sites, par le biais de leurs commentaires, vous avez peut-être échangé avec eux ou avec d’autres lecteurs via l’espace des commentaires ou du forum. Vous avez peut-être demandé des conseils sur leurs forums pour acheter un nouveau composant pour booster votre PC.

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de mettre à l’honneur ces sites et les responsables de ces sites afin d’avoir leurs avis, leurs retours d’expériences.

Un grand merci aux gérants de ces sites hardware qui ont accepté de jouer le jeu. J’en ai contacté plusieurs, ils ont accepté avec plaisir de participer à ce projet un peu fou. A noter que certaines personnes semblent difficilement joignables car introuvables sur les réseaux et leur site ne répond plus depuis longtemps (je pense notamment à Matbe, Nokytech, Jackypc, etc..). J’ai certainement aussi oublié d’autres sites (mille excuses). N’hésitez pas à me contacter si vous avez un mail à me communiquer et/ou si j’ai oublié de vous mentionner et que vous souhaitez participer à cette petite série d’interviews.

La première interview sera publiée demain matin. Nous serons le mercredi 10 mai 2023, une date plus que symbolique pour le site en question. Rendez-vous demain pour découvrir le 1er épisode de cette série.