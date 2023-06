Le site Next INpact est en mauvaise santé

Triste nouvelle : nos confrères et amis du site Next INpact traversent en ce moment une mauvaise passe et font face à de gros problèmes de trésorerie.

Triste nouvelle : nos confrères et amis du site Next INpact traversent en ce moment une mauvaise passe et font face à de gros problèmes de trésorerie. La situation financière du site est plus que fragile et son gérant, Christophe Neau (alias Teuf) envisage un dépôt de bilan d’ici quelques semaines si la situation ne s’améliore pas.

Depuis quelques années, le financement de Next INpact repose essentiellement sur un système d’abonnements. Une partie du contenu du site est payant. Actuellement, plus de 8.000 abonnés ont souscrit un abonnement à Next INpact mais malheureusement ce chiffre est encore insuffisant pour pérenniser l’activité.

Next INpact (sur)vit depuis plusieurs années avec une situation financière fragile, bien trop ces derniers temps. Comme vous le savez, notre modèle économique repose uniquement sur les abonnements, les dons et les mécénats, qui nous garantissent une totale indépendance éditoriale et financière. Cela permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans aucune pression extérieure.

J’espère de tout coeur que Next INpact et son équipe parviendront à trouver une solution pour poursuivre l’aventure. Il serait plus que dommage qu’un tel média mette la clé sous la porte après autant d’années de service.

Si vous souhaitez en savoir plus et/ou les soutenir, rendez-vous sur cette page.