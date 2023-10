Next INpact prendra prochainement le nom de « Next » afin de souligner le passage de flambeau et la nouvelle direction prise par le nouveau propriétaire.

Le site Next INpact se restructure et devient Next !

Depuis plusieurs mois, le site Next INpact souffrait de gros problèmes de trésorerie, ce qui a poussé son propriétaire, Christophe Neau, à trouver un repreneur comme je l’expliquais en détails dans cette actualité publiée le moi dernier. Le site appartient désormais à la holding « Noir Group » qui est également propriétaire de Moji, une société spécialisée dans la fibre.

Une conférence de presse a eu lieu le lundi 16 octobre à 19 heures afin d’expliquer quel sera l’avenir de Next INpact. Voici un petit résumé des informations qui ont été annoncées durant l’événement.

Quel avenir pour Next INpact ?

Premièrement, le site ne s’appellera plus Next INpact puisqu’il prendra prochainement le nom de « Next » afin de souligner le passage de flambeau et la nouvelle direction prise par le nouveau propriétaire.

Deuxièmement, le site bénéficiera d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. A noter que Next n’utilisera plus un CMS maison mais un CMS bien connu des internautes puisqu’il s’agit de WordPress. Un CMS de référence qui est d’ailleurs utilisé par Bhmag et de nombreux autres sites web à travers le monde.

Afin de faire des économies, l’hébergement du site sera désormais assuré pleinement par Moji qui prendra également en charge le développement du nouveau site ainsi que les parties administratives et comptables qui étaient jusqu’à présent externalisées.

Pour les lecteurs les plus curieux, il est d’ores et déjà possible d’avoir un aperçu de Next via cette adresse où une version bêta est consultable. Comme vous pouvez le voir, le nouveau site se veut plus aéré et plus lisible afin d’offrir plus de contenu et de clarté.

S’agissant d’un site en « version bêta de chez bêta » comme l’indique le nouveau gérant, il n’est probablement pas exempt de bugs ou de petits soucis qui sont amenés à être corrigés à l’avenir. En quelque sorte, il s’agit pour l’instant d’une esquisse qui a été réalisée en seulement trois semaines, il y aura sûrement des choses et des détails qui seront améliorés et peaufinés d’ici l’arrivée de la version finale.

Quels changements et nouveautés pour Next ?

Ferdinand Chevrant-Breton, le nouveau gérant de Next a annoncé pas mal de changements et de nouveautés à venir sur le site. Par exemple, désormais le site n’affichera plus de publicités, il n’utilisera plus de liens d’affiliation et ne proposera plus d’articles sponsorisés. C’en est fini aussi des appels aux dons.

Dorénavant, l’unique source de revenu sera l’abonnement payant réglé chaque mois par les lecteurs abonnés. Pour l’instant, le tarif reste inchangé à 8€ mensuel (ou 80€ par an) mais il devrait passer prochainement à 10€ par mois (ou 100€ par an) une fois que le site aura trouvé sa vitesse de croisière. A noter que les demandeurs d’emploi, les moins de 25 ans et les personnes à faible revenu (moins de 20.000€/an) pourront profiter d’un abonnement annuel à 25€.

La bonne nouvelle c’est que l’équipe rédactionnelle actuellement en place ne change pas. Tout le monde reste en poste et certaines personnes passent même en CDI, ce qui est par exemple le cas du journaliste Jean-Marc Manach et du dessinateur Flock.

Deuxième bonne nouvelle : en plus des pigistes actuels, d’autres pigistes vont être recrutés par la suite afin d’enrichir sensiblement le contenu proposé par Next. Et le programme annoncé s’annonce plutôt ambitieux avec au moins cinq nouveaux articles publiés par jour et une pige chaque jour ayant trait à la culture, au hardware, à la tech, la société ou à l’environnement. A terme, l’équipe rédactionnnelle devrait s’étoffer en 2024 avec de nouveaux journalistes afin de publier de grands dossiers et proposer de nouveaux formats.

Par contre, la modération du site va évoluer puisque désormais pour pouvoir commenter sur Next il faudra impérativement avoir souscrit à un abonnement payant ou disposer d’un compte datant de plus de 36 mois.

Bonne continuation et bon courage à Next dans cette nouvelle aventure !

La conférence en replay

Pour ceux qui le souhaitent, voilà le replay de la conférence en vidéo :