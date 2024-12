Test du SSD portable Lexar SL500 2 To USB 3.2 Gen2x2

On va examiner aujourd »hui le SSD portable SL500 du fabricant LEXAR. C’est un SSD de petite taille qui a été mis sur le marché en mars dernier. Le SSD existe en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To.

Après avoir testé récemment le SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To lors de notre dernier test de matériel, on va examiner aujourd »hui le SSD portable SL500 du fabricant LEXAR. C’est un SSD de petite taille qui a été mis sur le marché en mars dernier. Le SSD exsite en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. On va s’intéresser dans cet article au modèle 2 To, livré avec fixation magnétique.

Présentation

Le LEXAR SL500 est livré dans une petite boîte en carton dans laquelle on trouve le SSD, un câble USB C, une notice d’utilisation, une dragonne et un kit de fixation magnétique qui permet d’accrocher le SSD un peu partout, par exemple au dos d’un smartphone, d’une tablette ou autre…

Voilà le contenu de la boîte :

Le SSD de LEXAR est vraiment très petit comme vous pouvez le constater. Il mesure seulement 85 mm de long sur 54 mm de large et 7,8 mm d’épaisseur. Son poids est de 43 grammes. Vu ses dimensions réduites, on peut le glisser facilement dans une poche ou un sac.

Le SL500 est équipé d’une coque en aluminium de couleur noire. Celle-ci est jolie et plutôt robuste. A noter que le SSD est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2320 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est muni d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). D’après LEXAR, on doit pouvoir atteindre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture en connectant l’appareil à un port usb à la même norme. On vérifiera ça lors de nos tests.

Le SSD peut s’utiliser soit nu (comme sur la photo) soit emmailloté dans une coque en coutchouc, ce qui a le mérite de protéger le SSD durant le transport. Par contre attention : cela ne rend pas le SSD résistant pour autant. En effet, le SL500 n’est ni étanche ni résistant contre les chutes et les chocs (contrairement aux poduits Rugged de LaCie par exemple). On n’est pas du tout dans la même catégorie de produits.

Le voilà avec sa coque en caoutchouc :

La coque en caoutchouc est bien pensée. Sa mise en place est très facile. Il est également aisé de la retirer.

Petit plus et non des moindre : l’arrière de la coque intègre un aimant. C’est grâce à ce dernier et grâce à un cerclage métallique qu’il est possible de fixer facilement le SSD au dos d’un terminal mobile (smartphone, tablette, pc portable, etc..). On peut par exemple accrocher le SSD au dos d’un iPhone 15/16 Pro et s’en servir pour enregistrer directement les vidéos au format ProRes via son port usb.

Le LEXAR SL500 est fourni avec un câble USB C qui est, lui aussi, en caoutchouc. Le câble mesure 20 cm.