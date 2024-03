LEXAR présente un nouveau SSD portable : le SL500

Lexar étoffe sa gamme de SSD portables ave une nouvelle référence : le SL500 qui est proposé en deux déclinaisons : une version classique et une version qui dispose d’un set magnétique. Dans les deux cas, le SSD profite d’un contrôleur Silicon Motion et d’une mémoire NAND Flash à 4 canaux

Les deux SSD disposent d’une coque en aluminium. Ils mesurent 85 x 54 x 7,8 mm et pèsent 43 grammes. Trois capacités de stockage sont disponibles : 1 To, 2 To et 4 To. Les SSD LEXAR SL500 profitent d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2. Cela leur permet d’offrir des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 M/s en écriture.

Les SL500 sont compatibles avec divers appareils : PC portables, APN, consoles et appareils mobiles. Ils supportent notamment l’enregistrement vidéo Apple Log au format ProRes 4K 60FPS sur l’iPhone 15 Pro (et Max). Le logiciel de chiffrement Lexar DataShield est livré avec chaque SSD afin de sauvegarder et chiffre les données en sécurité en AES 256-bit.

Le SL500 avec set magnétique se différencie du modèle normal par la présence de divers accessoires : un anneau magnétique, une dragonne et un câble de données, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter. Ce kit permet de fixer facilement le SSD à un iPhone.

LEXAR exploique que « lorsqu’il est associé à un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, l’utilisateur peut capturer des vidéos ProRes, directement sur le disque, en 4K 60FPS. De plus, avec des vitesses de lecture maximales de 2000 Mo/s et des vitesses d’écriture maximales de 1800 Mo/s1, les utilisateurs peuvent transférer rapidement des fichiers vers et depuis le disque ».

Le SL500 « classique » est déjà disponible sur le net. Les modèles de 1 To et 2 To coûtent respectivement 134,99€ et 215,99€. Les SL500 avec set magnétique sont annoncés à 149,99€ et 239,99€.