Depuis quelques jours, Microsoft déploie une nouvelle mise à jour sous Windows 10. Celle-ci porte la référence KB5001716, c’est une mise à niveau logicielle destinée à l’ensemble des versions de Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2).

Comme on peut le lire sur le site officiel, la mise à jour KB5001716 a pour rôle de garder à niveau les composants qui servent à lancer le service Windows Update. Comprenez par là que Windows 10 va vérifier que votre système d’exploitation dispose de la version la plus récente possible. Ceci afin de s’assurer que votre version est toujours bien prise en charge par Microsoft.

A ce titre, l’éditeur explique :

Une fois cette mise à jour installée, Windows peut afficher régulièrement une notification vous informant des problèmes susceptibles d’empêcher Windows Update de maintenir votre appareil à jour et protégé contre les menaces actuelles. Par exemple, vous pouvez voir une notification vous informant que votre appareil exécute actuellement une version de Windows qui a atteint la fin de son cycle de vie de support, ou que votre appareil ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise pour la version de Windows actuellement installée.

Comme expliqué par Microsoft, après application de la mise à jour KB5001716 des notifications vont apparaître de temps en temps sous Windows 10 afin d’inviter les utilisateurs à mettre à jour leur exemplaire de Windows 10 vers une version plus récente.

Au début Microsoft proposera aux utilisateurs de Windows 10 de migrer vers une version ultérieure (et plus récente) de Windows 10. Nul doute qu’au fil du temps, le passage vers Windows 11 sera de plus en plus appuyé, Microsoft ayant pour ambition depuis longtemps de pousser Windows 10 vers la sortie.