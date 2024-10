Attention si vous possédez un SSD M.2. NVMe de marque Western Digital ou SanDisk, certains modèles ont un problème de compatibilité avec la mise à jour 24H2 de Windows 11 qui est actuellement en cours de déploiement.

En présence des SSD mentionnés ci-dessous, l’installation de la mise à jour 24H2 pouvait provoquer un plantage du PC et un BSOD (Blue Screen Of Death – autrement dit un écran bleu de la mort).

Ce souci serait lié apparemment à un problème dans la gestion de la mémoire tampon (HMB – Host Memory Buffer) entre Windows 11 24H2 et les SSD M.2. NVMe WD_BLACK SN770 2 To, WD_BLACK SN770M 2 To, WD Blue SN580 2 To, WD Blue SN5000 2 To et SanDisk Extreme 2 To.

Heureusement, Microsoft a été plutôt réactif puisqu’il empêche désormais le déploiement de la mise à jour 24H2 sur les PC équipés de ces SSD dont le firmware n’a pas été mis à jour.

Et de son côté Western Digital (à qui appartient également la marque SanDisk) a réagi rapidement aussi puisque le fabricant propose d’ores et déjà des mises à jour de firmware pour corriger les soucis des différents SSD M.2. NVMe.

Nom Numéro de modèle Firmware mis à jour WD_BLACK SN770 2 To WDBBDL0020BNC,

WDS200T3X0E 731130WD WD_BLACK SN770M 2 To WDBDNH0020BBK,

WDS200T3X0G 731130WD WD Blue SN580 2 To WDBWMY0020BBL,

WDS200T3B0E 281050WD WD Blue SN5000 2 To WDBS3F0020BNC,

WDS200T4B0E 291020WD SanDisk Extreme 2 To SDSSDX3N-2T00 731130WD

Si vous possédez l’un de ces SSD il est fortement recommandé d’installer la dernière mise à jour de firmware avant d’installer Windows 11 24H2.

Le support technique de Western Digital / SanDisk explique le problème sur cette page et vous conseille de télécharger sur la même page l’utilitaire « Western Digital Dashboard » qui vous guidera pour installer le dernier firmware disponible pour votre SSD.