Deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Les jeux Invincible Presents: Atom Eve et Kardboard Kings sont gratuits jusqu’au 24 octobre à 17 heures. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Invincible Presents: Atom Eve

Invincible Presents: Atom Eve is the first original Invincible game from Skybound Games, the creator-led company behind Invincible and The Walking Dead. Experience an original story with striking art directed by Rossi Gifford and creative direction by award-winning writer Jill Murray, and explore the life of Atom Eve in a world filled with beloved characters. Based on the comic book by Robert Kirkman, Cory Walker, and Ryan Ottley.

Kardboard Kings

Vous incarnez Harry Hsu, un jeune homme qui a récemment hérité de la boutique de cartes de son père en bord de mer. Avec juste un peu d’argent et un petit inventaire, c’est à vous de restaurer la réputation de la boutique en tant que centre du jeu de cartes à collectionner le plus populaire au monde : « Warlock ». La réputation de la boutique étant en jeu, vous commencez à travailler derrière le comptoir, jonglant avec les demandes des locaux tout en essayant de vous familiariser avec le marché particulier de la vente de cartes Warlock.