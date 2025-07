Cette semaine deux jeux sont offerts gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres : Backpack Hero et Figment que vous pouvez télécharger respectivement ici et là.

Jusqu’a 10 juillet prochain, Epic Games vous offre deux nouveaux jeux vidéos à ajouter à votre ludothèque (ou à télécharger directement.. au choix). Cette semaine deux jeux sont offerts gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres : Backpack Hero et Figment que vous pouvez télécharger respectivement ici et là.

Backpack Hero

Backpack Hero est un roguelike de type construction de deck. Il ne s’agit pas seulement de ce que vous transportez, mais aussi de la façon dont vous organisez les objets dans votre sac ! Leur emplacement a un impact considérable sur leurs performances. Trouvez-leur la bonne place dans votre sac à dos pour augmenter leur puissance ! Explorez d’anciens donjons, des grottes, des marécages et bien plus encore ! Rencontrez des amis colorés et combattez des ennemis mortels ! Ne vous perdez pas !

Figment

Un jeu d’action-aventure musical qui se déroule dans les recoins de l’esprit humain…

Bienvenue dans le monde de Figment. Un monde étrange et surréaliste, un endroit rempli de nos pensées, désirs et souvenirs les plus enfouis, habité par les différentes voix que nous entendons dans notre tête.