Deux jeux gratuits : Hidden Folks et Totally Reliable Delivery Service

Depuis cet après-midi, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Hidden Folks et Totally Reliable Delivery Service. Vous pouvez les récupérer gratis ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Depuis cet après-midi, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Hidden Folks et Totally Reliable Delivery Service. Vous pouvez les récupérer gratis ici et .

Hidden Folks

Partez à la recherche de personnages cachés dans des paysages miniatures interactifs dessinés à la main. Déployez les volets de votre tente, coupez à travers les buissons, claquez les portes et piquez des crocodiles ! Rooooaaaarrrr !!!!!

Totally Reliable Delivery Service

Bouclez votre corset orthopédique et faites rugir le moteur du camion, c’est l’heure de livrer ! Jouez avec jusqu’à trois de vos amis et essayez tant bien que mal de faire votre travail dans un monde bac à sable interactif. Totally Reliable Delivery Service s’engage à (tenter de) livrer tous ses colis à bon port !

