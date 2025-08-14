Deux jeux gratuits : Hidden Folks et Totally Reliable Delivery Service

Depuis cet après-midi, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Hidden Folks et Totally Reliable Delivery Service. Vous pouvez les récupérer gratis ici et là.

Hidden Folks

Partez à la recherche de personnages cachés dans des paysages miniatures interactifs dessinés à la main. Déployez les volets de votre tente, coupez à travers les buissons, claquez les portes et piquez des crocodiles ! Rooooaaaarrrr !!!!!

Totally Reliable Delivery Service

Bouclez votre corset orthopédique et faites rugir le moteur du camion, c’est l’heure de livrer ! Jouez avec jusqu’à trois de vos amis et essayez tant bien que mal de faire votre travail dans un monde bac à sable interactif. Totally Reliable Delivery Service s’engage à (tenter de) livrer tous ses colis à bon port !