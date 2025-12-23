Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World ne sera bientôt plus commercialisé

C'est un secret pour personne : le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est un bundle en édition limitée et il est amené à terme à être retiré des rayons.

C’est un secret pour personne : le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est un bundle en édition limitée et il est amené à terme à être retiré des rayons.

En effet, depuis la sortie de la Switch 2 et même depuis sa période de précommande, le fabricant affirme que ce pack est « en production limitée jusqu’à la fin de l’automne 2025 » et qu’ensuite « sa disponibilité en boutique sera assurée jusqu’à épuisement des stocks ».

Et bien… il semblerait que la date fatidique soit très très proche. Plusieurs boutiques américaines annoncent que le pack n’est désormais plus produit et que les derniers exemplaires sont actuellement en vente.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : c'est fini !

Par exemple l’enseigne Gamestop a diffusé un memo interne qui mentionne à ses collaborateurs :

« Ce pack, dont le cycle de vie est désormais terminé, ne sera plus produit. Tant qu’il est encore disponible, nous le recommandons vivement aux clients : il représente une excellente affaire, offrant une valeur ajoutée de 29,99$ par rapport à l’achat séparé du jeu et de la console. Les futurs réapprovisionnements de la Nintendo Switch 2 concerneront la console seule. »

La branche américaine de Nintendo a réaffirmé hier dans ce post publié sur X que le bundle était en édition limitée : « Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est disponible en quantités limitées chez les revendeurs participants, jusqu’à épuisement des stocks. »

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : c'est fini !

Nul doute que le continent européen sera, lui aussi, concerné par cette fin de production dans les jours qui viennent…

Pour le moment, le pack Switch 2 + Mario Kart World 2 semble encore disponible sur les boutiques en lignes françaises. Mais pour combien de temps ?

Où trouver le Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Ce pack contient la Nintendo Switch 2 et tous ses accessoires, ainsi qu’un code de téléchargement permettant d’obtenir Mario Kart World sur l’eshop de Nintendo.

Nintendo Switch 2 : Où acheter console jeux et accessoires ?

