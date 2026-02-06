Plus de 92 millions de PS5 ont été vendues depuis sa sortie

Les derniers résultats financiers du fabricant révèlent que la Playstation 5 s’est écoulée à plus de 8 millions d’exemplaires durant les fêtes de fin d’année.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien

Malgré plusieurs hausses de prix successives, la console PS5 de Sony se vend toujours aussi bien. Les derniers résultats financiers du fabricant révèlent que la Playstation 5 s’est écoulée à plus de 8 millions d’exemplaires durant les fêtes de fin d’année.

Apparemment, le Père Noël s’est montré particulièrement généreux cette année puisque la PS5 a du se trouver au pied du sapin de nombreux joueurs.

En tout, cela porte à un total de 92,2 millions de consoles PS5 vendues à travers le monde depuis sa sortie. La dernière console de Sony est sur la bonne voie pour atteindre le cap des 100 millions d’unités. Ce n’est plus qu’une question de mois pour que cette barre symbolique soit atteinte.

A noter que Sony a vendu beaucoup de machines, mais également beaucoup de jeux. En effet, ce sont pas moins de 97,2 millions de jeux PS4/PS5 qui ont trouvé preneur durant le trimestre dernier. De son côté, le PlayStation Network comptabilise désormais 132 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

