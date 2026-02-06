Vidéo : Dis Papa, comment on fait les SSD portables ?

Aujourd’hui, je vous propose de découvrir en vidéo comment sont fabriqués en usine les SSD portables du fabricant OSCOO. 

Disques SSD
par Sebastien 0

Sur Bhmag, on a déjà eu l’opportunité de tester une flopée de SSD portables. Entre le LaCie Rugged Mini, le Lexar SL500, le Kingson XS1000 ou encore le Crucial X10 Pro il y a de quoi faire….

Aujourd’hui, je vous propose de découvrir en vidéo comment sont fabriqués en usine les SSD portables du fabricant OSCOO. La chaine youTube Satisfactory Process a eu la chance de visiter l’usine du fabricant et de suivre les différentes étapes de fabrication d’un SSD portable.

De la fabrication du boîtier jusqu’à l’assemblage des composants et la conception du packaging, rien n’est oublié. La viédéo est vraiment intéressante.

A noter que la chaîne youtube a également suivi la fabrication d’un mini PC – NAS de marque Beelink :

Ou encore la conception d’un PC portable GEEKOM :

Ou encore la fabricantion de tours PC

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20491 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…