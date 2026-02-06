Aujourd’hui, je vous propose de découvrir en vidéo comment sont fabriqués en usine les SSD portables du fabricant OSCOO.

Vidéo : Dis Papa, comment on fait les SSD portables ?

Sur Bhmag, on a déjà eu l’opportunité de tester une flopée de SSD portables. Entre le LaCie Rugged Mini, le Lexar SL500, le Kingson XS1000 ou encore le Crucial X10 Pro il y a de quoi faire….

Aujourd’hui, je vous propose de découvrir en vidéo comment sont fabriqués en usine les SSD portables du fabricant OSCOO. La chaine youTube Satisfactory Process a eu la chance de visiter l’usine du fabricant et de suivre les différentes étapes de fabrication d’un SSD portable.

De la fabrication du boîtier jusqu’à l’assemblage des composants et la conception du packaging, rien n’est oublié. La viédéo est vraiment intéressante.

A noter que la chaîne youtube a également suivi la fabrication d’un mini PC – NAS de marque Beelink :

Ou encore la conception d’un PC portable GEEKOM :

Ou encore la fabricantion de tours PC