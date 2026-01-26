Les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus bradés pour les soldes

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant les soldes

En cette période de soldes, il est possible de dégoter deux mini pc SOYO à bon prix chez Aliexpress. Le SOYO M4 Mini et le SOYO M4 Plus 2 sont en effet disponibles à prix bradés.

En cette période de soldes, il est possible de dégoter deux mini pc SOYO à bon prix chez Aliexpress. Le SOYO M4 Mini et le SOYO M4 Plus 2 sont en effet disponibles à prix bradés. En utilisant l’un des codes promos proposés en ce moment par Aliexpress il est possible de faire baisser le prix des deux mini machines. A noter que les mini pc sont expédias d’Allemagne et est gratuite.

MINI PC SOYO M4 Mini à 160,93€

Le mini pc Soyo M4 Mini s’affiche en ce moment à seulement 160,93€ sur Aliexpress (au lieu de 176,93€) avec le code promo AEFS16 (ou FSFR16 ) qui donne droit à 16€ de remise. Pour information, le SOYO S4 Mini est équipé d’un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz et il intégre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. La machine embarque de 16 Go de RAM DDR5. Le stockage est confié à un SSD M.2. de 512 Go

Le Soyo M4 Mini est un petit ordinateur qui mesure 87 mm x 87 mm de côté sur 36,5 mm d’épaisseur et pèse 200 grammes seulement. Sa connectique se compose de deux ports Ethernet RJ45, de deux ports HDM, d’un DisplayPort, de trois ports USB 3.0, 1 port USB C et une prise jack pour brancher un casque. Pour se connecter sans fi, la machine supporte le WIFI 5 et le Bluetooth 5.2. Le système d’exploitation  Windows 11 est livré préinstallé sur la machine.

MINIPC SOYO M4 Plus 2 à 182,93€

Vendu un peu plus cher, le Soyo M4 Plus 2 reprend une bonne partie des caractéristiques techniques du modèle précédent. Il embarque toutefois un peu plus de mémoire vive puisqu’il dispose de 16 Go de RAM DDR4. Le reste des composants est identique : processeur Intel N150 à 3,6 GHz, puce graphique Intel 630, et SSD de 512 Go. Le Soyo M4 Plus est disponible au prix de 182,93€ sur Aliexpress (au lieu de 198,97€) grâce au code promo AEFS16 (ou FSFR16 ) qui donne droit à 16€ de remise

Le minic pc Soyo M4 Plus 2 mesure 100,6 mm x 100,67 mm x 34 mm et pèse 260 grammes. Sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45 Gigabit, d’une prise HDMI, d’un DisplayPort, de deux ports USB 3.0, de deux port 2.0 et d’une prise audio jack. Le supporte du WIFI 5 et du Bluetooth 4.2 est de la partie. Et là encore Windows 11 est préinstallé.

Ce genre de mini pc est vraiment très pratique pour une multitude d’usage, que ce soit de la bureautique, surfer sur internet, regarder des vidéos, streamer, installer quelques jeux (mais uniquement des jeux pas très gourmands). C’est sympa aussi pour se confectionner une petite machine rétrogaming, comme l’avait vu dans notre test du mini pc Nikogi AK2 Plus.

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

