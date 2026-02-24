Le disque dur WD Red Plus 4 To de Western Digital s’affiche à plutôt bon prix en ce moment sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon).

Si vous aviez dans l’idée d’acheter un NAS ou d’équiper un NAS, c’est peut être le moment d’en profiter car le prix est vraiment intéressant. En effet, le WD Red Plus 4 To est proposé à 114,99€ sur Amazon.de (+ 5,55€ de frais de livraison) alors qu’il coûte 164€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, les disques durs WD Red Plus sont des disque durs au format 3,5 pouces qui disposent d’une interface SATA III à 6 Gbps. Ils sont prévus et optimisés pour les NAS. Ils exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording). Ils tournent à 5.400 TPM et offrent des taux de transferts de 175 Mo/s.