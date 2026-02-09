Le monde du hardware est en deuil : Marc Prieur, le papa de HardWare.fr est décédé
C’est avec beaucoup de peine que je vous informe que Marc Prieur, le papa du site HardWare.fr est décédé. L’information est infiniment triste. Marc Prieur était un grand monsieur. Il a été le premier en France a dédié un site à l’informatique et à ses composants. Le site HardWare.fr a été pendant longtemps une mine d’informations pour les passionnés d’informatique et de high tech. J’étais un fidèle lecteur depuis ses premiers pas sous le nom de AchatPC.
Si j’ai créé Bhmag (ex Blue-Hardware) en août 2000 c’est parce que j’étais passionné d’informatique et de high tech certes, mais aussi parce que Marc Prieur m’a grandement inspiré. Je n’ai jamais eu la chance de le côtoyer personnellement mais j’ai eu l’occasion d’échanger avec lui à de nombreuses reprises. J’ai même eu le privilège de l’interviewer en 2023. A l’époque, je l’avais contacté sans trop me faire d’illusion car je le savais très discret sur sa vie personnelle et professionnelle, et à ma grande surprise il avait accepté avec plaisir mon interview. Il avait répondu sans langue de bois à toutes mes questions et il s’était confié sur son aventure HFR de ses débuts à maintenant.
Aujourd’hui, le monde du hardware est en deuil. Marc Prieur nous a quitté. En mon nom et au nom de Bhmag, je présente mes sincères condoléances à la toute la famille de Marc et à ses amis, ainsi qu’à Laurent de la Clergie et au Groupe LDLC qui ont permis à Marc de vivre dans un premier temps de sa passion puis lui ont proposé un poste où il a su évoluer avec beaucoup de satisfaction.
Voici le communiqué de presse adressé par le Groupe LDLC :
C’est avec une profonde tristesse que le Groupe LDLC annonce le décès de Marc Prieur, membre du Directoire et pionnier du numérique en France. Marc Prieur a marqué l’histoire du numérique par sa vision avant-gardiste et son engagement inlassable dans l’univers technique. Fondateur du site HardWare.fr, qu’il crée en mai 1997, alors qu’il était encore lycéen. Il a su transformer ce projet de jeunesse en une référence incontournable dans le domaine du matériel informatique.
C’est ainsi, que le site HardWare.fr devient rapidement le plus important média en ligne dédiés à l’actualité, aux tests et aux analyses techniques. En juin 2000, pour assurer la pérennité et la croissance de son projet, Il décide de vendre HardWare.fr au Groupe LDLC dont il rejoint le Directoire. Dans ce rôle, il met à profit son expertise, sa connaissance approfondie de l’écosystème numérique et sa vision stratégique pour contribuer au développement du Groupe. Sa contribution a été un atout précieux tout au long de ces 25 dernières années.
Le Groupe tient à lui exprimer toute sa gratitude pour son apport inestimable et son engagement constant. Nous adressons également nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.
RIP Marc
Sincères condoléances
Condoleance aux proches
Merci Marc pour tout ce que tu as fait pour tes lecteurs Tu nous as appris énormément de choses. Tes articles étaient d’une qualité exemplaire. HFR est et restera le symbole du hardware en france. Sinceres condoléances