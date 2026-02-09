C’est avec beaucoup de peine que je vous informe que Marc Prieur, le papa du site HardWare.fr est décédé. L’information est infiniment triste. Marc Prieur était un grand monsieur. Il a été le premier en France a dédié un site à l’informatique et à ses composants. Le site HardWare.fr a été pendant longtemps une mine d’informations pour les passionnés d’informatique et de high tech. J’étais un fidèle lecteur depuis ses premiers pas sous le nom de AchatPC.

Si j’ai créé Bhmag (ex Blue-Hardware) en août 2000 c’est parce que j’étais passionné d’informatique et de high tech certes, mais aussi parce que Marc Prieur m’a grandement inspiré. Je n’ai jamais eu la chance de le côtoyer personnellement mais j’ai eu l’occasion d’échanger avec lui à de nombreuses reprises. J’ai même eu le privilège de l’interviewer en 2023. A l’époque, je l’avais contacté sans trop me faire d’illusion car je le savais très discret sur sa vie personnelle et professionnelle, et à ma grande surprise il avait accepté avec plaisir mon interview. Il avait répondu sans langue de bois à toutes mes questions et il s’était confié sur son aventure HFR de ses débuts à maintenant.

Aujourd’hui, le monde du hardware est en deuil. Marc Prieur nous a quitté. En mon nom et au nom de Bhmag, je présente mes sincères condoléances à la toute la famille de Marc et à ses amis, ainsi qu’à Laurent de la Clergie et au Groupe LDLC qui ont permis à Marc de vivre dans un premier temps de sa passion puis lui ont proposé un poste où il a su évoluer avec beaucoup de satisfaction.

Voici le communiqué de presse adressé par le Groupe LDLC :